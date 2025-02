‘Sentimos sua falta muito’: o presidente Trump toma os louvores, estende os gestos quentes durante a visita dos Estados Unidos de Modi | Notícias do mundo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou calor e camaradagem em direção ao primeiro -ministro Narendra Modi durante sua visita aos Estados Unidos, fortalecendo ainda mais a ligação entre os dois líderes e o aprofundamento dos laços entre as duas nações.

Após a chegada do primeiro -ministro Modi à Casa Branca na quinta -feira (horário local), o presidente Trump o recebeu com um abraço caloroso, estabelecendo o tom para sua reunião.

Como eles se conheceram, o presidente Trump expressou sua gratidão, dizendo: “Sentimos sua falta; sentimos muita falta de você”, que reflete o relacionamento forte e cordial que remonta ao primeiro mandato de Trump em 2017.

Em um gesto além das formalidades diplomáticas, o presidente Trump apresentou ao primeiro -ministro Modi uma cópia de seu livro, nossa jornada juntos, que apresenta várias fotos de suas interações anteriores, incluindo os eventos ‘Howdy Modi’ e ‘Namaste Trump’.

O presidente dos Estados Unidos também registrou uma mensagem pessoal no livro, escrevendo: “Sr. Primeiro Ministro, você é ótimo”, enfatizando ainda mais seu respeito mútuo.

Durante suas discussões, o presidente Trump assumiu uma cadeira para o primeiro -ministro Modi, mostrando seu calor e respeito pelo primeiro -ministro.

O presidente dos Estados Unidos também apresentou o primeiro -ministro Modi a funcionários -chave, incluindo o Secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio e o chefe do Departamento de Eficiência do Governo dos Estados Unidos (DOGE) Elon Musk.

A delegação indiana, incluindo o ministro de Relações Exteriores, S Jaishankar, o Consultor de Segurança Nacional (NSA) Ajit Doval e o embaixador indiano em Vinay Mohan Kwatra, dos Estados Unidos, chegaram à Casa Branca logo após o primeiro -ministro Modi.

Durante sua discussão, o presidente Trump destacou o forte relacionamento dos estados unidos da Índia, dizendo que ele, o primeiro-ministro Modi e as duas nações têm “grande unidade e grande amizade” e chamado “importante” permanecem unidos como nações. Trump também enfatizou que os laços entre as duas nações se aproximarão.

O primeiro-ministro Modi disse a Trump que ficou encantado ao vê-lo de volta à Casa Branca por um segundo mandato e expressou sua confiança de que os dois países continuarão a avançar na Associação Estratégica dos Estados Unidos da Índia unidos ao “mesmo link, confiança e emoção.

Em seus comentários, o primeiro -ministro Modi disse que o povo da Índia também havia lhe dado a oportunidade de servi -los por um terceiro mandato sucessivo, e isso aconteceu após 60 anos na história do país.

Esta é a primeira visita do primeiro -ministro Modi aos Estados Unidos desde a inauguração do presidente Trump pelo seu segundo mandato no mês passado.

O primeiro -ministro Modi está entre os líderes do primeiro mundo a visitar os Estados Unidos após a inauguração do presidente Trump e foi convidado a visitar os Estados Unidos em apenas três semanas do novo governo.