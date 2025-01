Será “chocante” para o Rei Carlos assistir à cerimónia de tomada de posse de Donald Trump; aqui está o porquê

Especula-se se o rei Charles comparecerá à cerimônia de posse de Donald Trump. O presidente eleito dos Estados Unidos estendeu um convite à Família Real Britânica. No entanto, um especialista real expressou dúvidas sobre a sua presença. A razão pode ser a tradição da Família Real de permanecer politicamente neutra.

Brittani Barger disse em entrevista ao Daily Express US que embora os convites possam ser estendidos à realeza, eles não são obrigados a aceitá-los.

“A realeza é convidada para eventos o tempo todo e recusa os convites. Eu ficaria muito surpreso em vê-los na posse, especialmente com o quão divisiva foi a eleição e como as coisas ainda estão entre a esquerda e o MAGA (Make America Great Again) .)”, acrescentou Barger.