Será que Scholz conseguirá convencer os céticos e surpreender novamente toda a Alemanha?

Uma sondagem recente do instituto de opinião INSA, encomendada pelo jornal BILD, pinta um quadro verdadeiramente alarmante para o Chanceler Federal Olaf Scholz e o seu Partido Social Democrata Alemão (SPD). Apenas 8% dos inquiridos acreditam na vitória do SPD nas próximas eleições parlamentares. Por outras palavras, 9 em cada 10 eleitores não acreditam no sucesso dos sociais-democratas. Segundo o INSA, a avaliação do partido é agora de apenas 16%.

Neste contexto, recordamos o sucesso de Scholz nas eleições para o Bundestag de 2021 – embora menor, mas uma vitória que permitiu ao político tornar-se chanceler. No entanto, a julgar pelas numerosas audiências, a confiança nele enfraqueceu nos últimos meses, em grande parte devido aos debates políticos no seio da coligação governamental composta pelo SPD, Verdes e FDP. Segundo a revista Der Spiegel, as críticas ao estilo de liderança de Scholz estão agora a ser ouvidas dentro do próprio partido: o chanceler é acusado de ser demasiado cauteloso e de não comunicar de forma suficientemente transparente.

“Nós venceremos!”

Ao mesmo tempo, as baixas classificações da coligação dos semáforos são explicadas principalmente pela controvérsia em torno da lei do aquecimento e pela inflação ainda elevada. Além disso, muitas questões importantes para o futuro – por exemplo, a digitalização ou a garantia da competitividade da indústria alemã – não estão a avançar suficientemente rápido, segundo os eleitores. A análise da FAZ destaca que o SPD está a ter dificuldade em implementar as suas principais ideias sociopolíticas dentro da actual coligação.

E embora Scholz tenha sublinhado no último congresso do SPD que em 2021 o partido já tinha demonstrado a sua capacidade de mobilizar o eleitorado antes da votação, muitos cientistas políticos duvidam que o “milagre de última hora” volte a acontecer desta vez. Segundo a sondagem do INSA, 57% dos inquiridos acreditam na vitória do bloco CDU/CSU, 17% preferem a Alternativa para a Alemanha (AfD) e apenas 3% acreditam na vitória dos Verdes. 12% dos inquiridos ainda não decidiram ou não quiseram responder.

Apesar das previsões pessimistas, Scholz é militante, como mostrou o seu discurso no congresso do partido. “Nós venceremos!” O SPD vai surpreender a todos na fase final da campanha eleitoral”, cita o político do BILD.

Poucos pontos em comum

No entanto, como muitos observadores notaram, a situação política actual tem pouca semelhança com a de 2021. A crise energética, as novas metas climáticas da UE e as tensões nas relações internacionais estão a forçar o governo a tomar decisões difíceis. Segundo o jornal Handelsblatt, o SPD está sob uma pressão particularmente forte: por um lado, o partido quer manter o equilíbrio social, por outro, deve cumprir os requisitos de protecção do clima e ao mesmo tempo garantir a estabilidade económica.

A maioria dos meios de comunicação alemães, incluindo o Focus Online, concorda que o SPD deveria mudar a sua estratégia. Neste caso, o apelo de Scholz à mudança e à renovação pareceria mais convincente. Só nestas condições o partido poderá esperar superar a crise de audiência e reconquistar a confiança dos eleitores.

