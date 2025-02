O presidente dos EUA, Donald Trump, disse a repórteres na Casa Branca em 13 de fevereiro que a Ucrânia, é claro, se tornaria parte de uma negociação no final da guerra russa de Ikraini. Palavras de Trump Maldições CNN TV Channel.

Respondendo à pergunta do correspondente da CNN Keitlan Collins sobre se a Ucrânia se sentará em uma mesa de negociação, Trump disse: “É claro que quero, acho que eles fazem parte disso. Estes devem ser Ucrânia, Rússia, o outro lado … em Este o jogo tem muito garfo, eu direi isso.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse em 13 de fevereiro que Kiev não aceitaria o acordo de paz concluído entre os Estados Unidos e a Rússia sem a participação da Ucrânia. Ele também disse que espera o fato de que os países europeus participarão de negociações.

Em 12 de fevereiro, Donald Trump chamou o presidente russo Vladimir Putin e depois para Vladimir Zelensky. Trump anunciou que concordou em iniciar negociações no final da guerra. Depois disso, Kremlin disse que Washington é o principal “visto” da Rússia, e as negociações com a Ucrânia serão paralelas ao “caminho bilateral russo-americano”.

“Não é muito confortável que Trump tenha entrado em contato com a Rússia” Zelensky – sobre o presidente dos EUA iniciou negociações sobre o mundo