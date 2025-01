Será um milagre se estes novos sapatos H&M ainda estiverem em estoque quando você clicar em adicionar ao carrinho

(Crédito da imagem: H&M)

Um ano novo exige sapatos novos, substituindo todos aqueles saltos, botas e sapatilhas desgastados, desgastados e arranhados que você já usou durante grande parte de 2024. Se suas férias forem parecidas com as minhas, grandes investimentos em sapatos são não vale a pena. Não é realmente possível no momento. (Comprar presentes, comer fora e custos de viagem realmente aumentam.) Para nossa sorte, me deparei com uma mina de ouro hoje. É a nova seleção de calçados da H&M, que inclui de tudo, desde peep-toes de couro envernizado até mocassins prontos para barco. Há também sapatilhas de cetim, botins clássicos, slingbacks e muito mais. A melhor parte? Eles custam menos de US $ 100 e ainda estão em estoque (por enquanto).

Qualquer comprador regular da H&M sabe a rapidez com que os novos lançamentos chiques da marca se esgotam, então, se você sabe o que é bom para você, não ficará entediado quando se trata de comprar as próximas opções de calçados. Em vez disso, você começará a trabalhar imediatamente para encontrar os pares de que gosta, e tenho 99% de certeza de que todos serão. Role para baixo para iniciar a atualização dos calçados para 2025 (se você rolar o suficiente, também há novas roupas e acessórios a serem considerados).

Os 10 novos sapatos H&M:

Também vêm em preto, mas o bordô parece tão relevante e único em 2025.

H&M Sapatos de couro com bico fino O recorte traseiro confere valor agregado a essas bombas de salto baixo.

Você não ouviu? Os sapatos de barco estão de volta.

H&M Bombas pontiagudas com tira em T Eu sei que as francesas vão se apaixonar por esses saltos com tira em T.

H&M Sandálias de salto quadrado Peep-toes são uma das tendências de calçados mais emocionantes da moda para 2025.

Então, estou aqui para comprar um par de botins caros que custam apenas US$ 50. Embrulhe-os!

H&M Bombas Slingback com biqueira chanfrada Esse formato de salto! É perfeito.

Chega de sapatilhas chatas.

Aumentar o número de peças de camurça chocolate em seu guarda-roupa é a maneira mais fácil de parecer mais rico.

O salto cônico os tornará muito mais confortáveis ​​de andar do que os sapatos de salto alto padrão.

Mais novos itens da H&M para comprar:

Este cardigã grosso e pesado fará com que as pessoas parem você na calçada para saber onde você o comprou.

O jeans mais fino está voltando à moda.

Isso transformará qualquer camiseta branca e jeans em algo especial.

Gosto particularmente do decote desta jaqueta jeans.

H&M Vestido assimétrico com detalhe twist Esse vestido e essas botas, uau.

Você nunca pode ter muitos gabardinas, ponto final.

H&M Jaqueta feita à mão em mistura de lã

Estarei vivendo com roupas elegantes até a primavera. Basta adicionar um grande casaco de pele ou um longo casaco de lã por cima. Compre o correspondente Calça larga de malha canelada (US$ 40).

Um smoking canadense sempre será legal.

H&M Casaco acolchoado com cinto de amarração Adicione um toque de camurça para um visual ocidental ainda mais refinado.

H&M Vestido de malha canelada É sempre um bônus quando seu vestido parece um pijama.

H&M Jaqueta de lona grande As possibilidades de estilo com uma jaqueta como essa são infinitas.

Mal posso esperar para treinar Pilates com este cardigã envolvente.

Vou colocar essa calça de tricô por cima da legging porque tudo precisa ser usado junto.