Sergey Makovetsky interpreta Brezhnev na série Igor Prokopenko "Caro Willy"

A série está incluída para o primeiro -ministro on -line dos cinemas e Kion. A estréia da televisão é realizada no canal da Ren TV.

Ao mesmo tempo que o lançamento da série, um romance será publicado – um livro único com o mesmo nome, na adição ao qual o documentário do projeto será anunciado em detalhes, incluindo materiais exclusivos, entrevistas com participantes no Eventos e fatos históricos adicionais que não foram incluídos na versão da tela.

O autor do roteiro e um dos produtores foi o famoso apresentador e escritor de TV Igor Prokopenko. A ação da série se desenrola nos anos sessenta. O mundo está no limiar de uma guerra nuclear. A exploração da URSS é conhecida sobre o ataque que se aproximava das bases militares americanas na Alemanha. Entendendo que a reação do ultimato lançaria um desastre, Brezhnev – que interpretará o papel de Sergei Makovetsky – decide concluir um acordo secreto com o chanceler da Alemanha Willy Brandt.

Ambos os políticos correm o risco: se for conhecido sobre seus contatos, aquele aguarda uma exceção ao partido e ao outro – acusação. Com base em entrevistas de arquivamento com os participantes mais importantes dos eventos.

O diretor da série “Dear Willy” foi Vladimir Schegolkov. A lista completa de produtores é a seguinte: Igor Prokopenko, Vladimir Tyulin, Anatoly Tupitsyn, Ilya Burets, Maxim Filatov, David Kocharov, Nijzhda Guselnikova.

Os papéis da série também foram desempenhados por: Sergey Marin, Alexei Rozin, Igor Chernevich, Martin John Kuk, Vladimir Konkin, Alexander Bogdanov, Alexander Stentler e outros.

O detetive político é removido com o apoio do Instituto para o desenvolvimento da Internet.

Discurso direto

Igor Prokopenko, produtor geral, autor de The Idea, autor do Script:

– colecionei material documental para o script há mais de 20 anos e me comuniquei com os protótipos reais dos heróis. Com um Egonbar, arquiteto da política oriental da Alemanha, éramos amigos e fomos ao túmulo do chanceler Willy Brandt, e Marcus Wolf, o lendário oficial de inteligência da RDA, me recebeu para casa. Esta história é um exemplo do fato de que, mesmo com desacordos monstruosos, os líderes dos países em guerra podem encontrar uma maneira de concordar. Isso é exatamente meio século atrás, Willy Brandt, o laureado do Prêmio Nobel no mundo, e Brezhnev, lançou a fundação para a segurança européia, que ainda é válida até agora.