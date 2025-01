Sérgio Conceição e a briga com a Calábria, vestiário do Milan em pedaços: "Problemas privados que ninguém conhece" | Vídeo

Roberto Tortora 27 de janeiro de 2025

Quem decidiu não homenagear o domingo ficando debaixo das cobertas para se proteger da chuva, mas sim almoçar nas arquibancadas do Meazza para ver Milão-Parmaele finalmente saiu com um suspiro de alívio, sim, por isso 3-2 retorno apenas aos 94 minutos Chukwueze de forma ousada, mas também com uma sensação de inquietação.

Porque tenho visto em campo uma equipe desarticulada e apática, às vezes nervosa e até se expressando no seu pior no final da partida, com o capitão Davide Calábria e seu treinador, Sérgio Conceição o que não acontece há pouco tempo eles foram atingidosseparados de companheiros de equipe e equipe técnica. As câmeras capturaram impiedosamente toda a cena.

O que realmente aconteceria? De acordo com o que foi relatado Gazeta do Esporte, A tensão foi causada pela participação de quatro jogadores do AC Milan na última sexta-feira (Bochecha loftus, Theo Hernández, Camarda e a própria Calábria) al Concerto de Lazaum conhecido torcedor rossonero. E parece que o treinador português não gostei esta distração num momento tão delicado da temporada.

Quando o Milan ainda estava com um gol de desvantagem em casa contra o Parma, Conceição decidiu usar todo o seu potencial ofensivo e apresentar o atacante dez minutos antes do final. Luka Jovic em vez da Calábria. Este último, talvez mais irritado consigo mesmo e com o desfecho que se desenrolava naquele momento do que com os portugueses, chutou uma das garrafas de água na linha lateral, pastando em seu treinador. Conceição, por sua vez, supostamente devolveu-lhe rudemente. Daí a altercação e o mal-entendido, posteriormente esclarecidos e atenuados durante a conferência de imprensa no final do jogo.

Calábria pediu desculpas, mas revelou seu desconforto: “São coisas dentro de campo, foi um mal-entendido entre mim e o treinador, foi a adrenalina da partida, mas esclarecemos. Resolvemos as coisas, não é o primeiro nem o último vez que se eu vir algo assim no futebol, peço desculpas porque não é um bom ano não são situações simplesTambém privado e pessoal que ninguém sabe. Nem tenho vontade de falar muito sobre isso. Quero terminar esta temporada da melhor maneira possível para o bem da equipe e é isso que mais me interessa”.

Conceição também jogou água no fogo: “Vivemos o futebol com paixão, são situações dentro de campo que acabam aí. Você vivencia esse esporte com paixão, são coisas que me fazem bem, porque era uma situação competitiva. Assim como acontece com as crianças: se não houver um comportamento correto, isso é apontado. Sou direto, eles sabem que estamos criando um vínculo importante e também com o espírito que conquistamos”.