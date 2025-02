Série A, The Bianconeri Hook Lazio para o quarto lugar: Inter Ko

Napoli freios, mas não se beneficia disso. Na corrida de Scudetto, a Juventus faz um presente precioso para Antonio Conte e leva o derby da Itália no final de uma partida muito intensa e divertida, decidida por uma perna de Conukiçao após um jogo de esclarecimento de Kolo Muani. O resultado final ri dos Bianconeri, que conecta Lazio em quarto lugar e confirma o crescimento das últimas semanas, mas a disputa foi incerta até o fim. Os Nerazzurri, que pagam muito tempo opaco, pelo menos ao objetivo dos portugueses, foram traídos por seu princípio de bombardeiro, LaUtaro em primeiro lugar e Thuram – não no melhor – segundo. Simone Inzaghi pode reclamar por muitas ocasiões desperdiçadas, especialmente nos primeiros 45 ‘, mas sua equipe não manteve seu rival em termos de agressão e determinação quando a corrida entrou na fase mais quente. Na batalha pelo Tricolor, com vista para a colisão direta desde o início de março no ‘Maradona’, é uma parada difícil que ama Lautaro e dois pontos do topo. Em vez disso, a velha senhora desliza a quarta vitória consecutiva, novamente lança na corrida da Liga dos Campeões e, acima de tudo, chega ao retorno da peça -Offs contra o PSV da melhor maneira possível. Mas, para Motta, há muitas indicações positivas que chegaram à noite do estádio, de um Kolo Muani sempre decisivo, a uma cobertura ainda decisiva, a um homem de humanos em todos os lugares de ambos os lados do campo.

Intensidade, poucas táticas, oportunidades aqui e ali. O remake do espetacular 4-4 da primeira perna não dá os mesmos objetivos, mas não é diferente em termos de emoções. Juve, que salva Yildiz e Locatelli com Koopmeiners e Thuram para montar o zíper central, começa forte e imediatamente assusta os campeões italianos. A Inter reage como uma ótima equipe o que é e gradualmente assume o controle do jogo. Em 18 ‘, Taremi, escolhido como o parceiro de ataque de LaUtaro em vez de Thuram, se recuperou, mas excluído dos proprietários, com um reverso, os reflexos de di Gregorio, na continuação da ação convidativa da bola de LaUtaro e cabeçalho de Dumfries Alta de dois passos . Os bordadores dos holandeses do lado de fora, que embaraçaram um Savona demitido várias vezes, são um fator em mais do que a primeira metade do inter, mas os convidados não podem torná -los da melhor maneira possível para a noite ruim na porta de LaUtaro, que Devore alguns gols, não dele, um pouco por azar (Dumfries Pólo para o intervalo). A Juve sempre permanece no jogo e tem o mérito de nunca se recuperar, por sua vez, para criar duas oportunidades claras com Nico Gonzalez e Conceinais em alguns segundos, imediatamente inofensivo devido a um verão cuidadoso.

Na segunda metade, é a velha senhora que melhorará os blocos e quase surpreendeu um intern derivado. Veiga no desperdício de briga, logo depois é coberta com uma diagonal fraca e central para estragar uma grande chance potencial. Inzaghi corre para cobertura com uma troca tripla (Thuram, Carlos Augusto e Zalesski), com o último a ser imediatamente notado com uma serpentina interessante na área. O jogo é equilibrado, com reversões contínuas na frente e o equilíbrio quebra um quarto de hora do gongo. Magic jogou na área de Kolo Muani, sempre no coração do jogo, descarregando para a concenção de que desta vez se perfura explodindo o estádio. A disputa acende, o jogo quebra, a Juve se afasta do ombro decisivo, mas os onipresentes Dumfries salvam a linha no tiro de Koopmeiners. Inter luta para se reorganizar, com Thuram como o último a se render. Suas duas tentativas no último final no fundo e, finalmente, apenas os jogadores em preto e branco comemoram.