Jornalistas do Serviço Russo da BBC e MediaZones, juntamente com a equipe voluntária até 24 de janeiro Instalado Pelos nomes 90 019 Exército russo que morreu durante toda a invasão da Ucrânia. Nas últimas duas semanas, a partir de 10 de janeiro, jornalistas e voluntários estabeleceram os nomes das pessoas de 1964

De acordo com o Serviço Russo da BBC, 23% de todas as pessoas mortas que assinaram um contrato com o Ministério da Defesa da Federação Russa após o surto da guerra. 17% de todos os mortos conhecidos – prisioneiros que entraram em guerra pelas colônias, 12% – mobilizaram.

17% dos mortos estabelecidos são o exército de funcionários. Na lista de jornalistas, nove generais e 500 exércitos no tenente de Rango e muito mais.

A maioria dos mortos, a partir de 24 de janeiro, estava em Bashkrtostan, observou os autores do estudo. As autoridades e a mídia desta região relataram um total de 3932 pessoas sobre a morte, para um total de 3932 pessoas.

Perdas reais, observa a BBC, mais alta, uma vez que a análise do jornalista pode cobrir de 45% a 65% do número real dos mortos.

“Dada a estimativa acima, o número real de mortos no lado russo pode estar variando de 138.500 a 200.000”, disseram repórteres.

Em julho de 2024, a Medusa estimou o número total de russos que morreram durante toda a invasão da Ucrânia, 120.000 pessoas.

