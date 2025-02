Sessão do Orçamento do Parlamento 2025 Atualizações ao vivo: Nova fatura de imposto de renda que provavelmente será apresentada em Lok Sabha hoje

O Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, disse no sábado que é provável que ele entre na nova lei de imposto de renda, que substituirá as seis décadas da lei de TI, no Lok Sabha na próxima semana.

Após a introdução na Câmara Alta, o projeto será enviado a um comitê parlamentar permanente para o escrutínio.

O gabinete do sindicato, presidido pelo primeiro -ministro Narendra Modi, aprovou o projeto de lei na sexta -feira.

“Ontem, o gabinete limpou a nova proposta de imposto de renda, espero que seja introduzido no Lok Sabha na próxima semana. Post que será destinado a um comitê”, disse Sitharaman em conferência de mídia após abordar a reunião usual após a reunião subsequente a O orçamento com o Conselho Central de Administração do Banco da Reserva da Índia (RBI).

O projeto irá ao gabinete novamente depois que o Comitê Parlamentar concede suas recomendações a esse respeito. Após a aprovação do gabinete, ele será introduzido novamente no Parlamento.