Sessão do Orçamento do Parlamento 2025 LIVE: Um novo projeto de lei de imposto de renda que provavelmente foi introduzido hoje, esperava o relatório do painel Waqf

Atualizações ao vivo da sessão do Parlamento: Como esperado que a primeira sessão da sessão orçamentária, que começou em 31 de janeiro, conclui na quinta -feira, todos os olhos estão na nova conta de imposto de renda que provavelmente é introduzida no Lok Sabha, enquanto o relatório de O Comitê Parlamentar Conjunto (JPC) será apresentado em ambas as casas. A apresentação esperada da nova fatura de imposto de renda pelo ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, chega uma semana depois que o gabinete do sindicato o esclareceu. O projeto de lei pretende simplificar e otimizar a lei de imposto de renda existente de 1961, que geralmente é considerada pesada e difícil de entender pelos contribuintes comuns. Enquanto isso, o chefe Jagdambika Pal pressionará o relatório do Waqf junto com “Registro de Evidências”. As duas casas podem testemunhar cenas tempestuosas, já que a oposição já apresentou notas de dissidência contra o relatório. Siga Indiay.in para obter mais atualizações.

