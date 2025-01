Antes do orçamento do sindicato, o Congresso foi lançado na quinta -feira com um relatório “Estado real da economia” que afirma que o governo de Modi está marchando para a Índia em direção à armadilha média de renda, o que tornará o país pouco competitivo, o cenário e o desigual.

O partido da oposição também disse que o crescimento do PIB da Índia é esperado para a Índia precisa de um crescimento sustentado do PIB de 8 %, se você quiser. para digitar seu dividendo demográfico histórico.

A Índia nos últimos anos constantemente falhou em alcançar os objetivos, de acordo com o relatório, alegando que o governo de Modi está marchando para a Índia em direção à armadilha de renda média, “o que nos tornará pouco competitivos, subproducentes e desiguais”.

