Sessão do Orçamento do Parlamento: Nirmala Sitharaman pode apresentar uma nova fatura de imposto de renda em Lok Sabha hoje

É provável que o Ministro das Finanças, Nirmala Sitharaman, apresente a nova lei de imposto de renda, com o objetivo de reformar o sistema tributário do país, no Lok Sabha na segunda -feira, disseram fontes à Índia Today TV. O projeto de lei, que obteve a aprovação do gabinete da Unión na sexta -feira, substituirá a lei de imposto de renda de seis décadas e será enviado ao Comitê Permanente para discussões e sugestões de entrega.

A nova legislação, que é frequentemente conhecida como código tributário direto, visa revisar a estrutura fiscal existente, o que a torna mais racionalizada e transparente.

No sábado, Sitharaman expressou sua esperança de poder apresentar o projeto de lei em Lok Sabha “na próxima semana”.

Ao apresentar o orçamento da União de 2025-26 em 1º de fevereiro, Sitharaman anunciou a intenção do governo de trazer um novo código tributário direto. Ela havia anunciado pela primeira vez uma revisão exaustiva da lei de imposto de renda de 1961 no orçamento da União de julho de 2024.

Excelente da sessão de orçamento do Parlamento: Enquanto isso, o Parlamento será retomado hoje com a reunião de Lok Sabha e Rajya Sabha às 11h do dia 3 de fevereiro, Rahul Gandhi atacou o primeiro -ministro Modi e disse que “falhou” em fazer o ‘fazer na Índia’ com sucesso, embora ele descreveu a iniciativa como uma “boa ideia”.



Em resposta, o primeiro -ministro Modi respondeu a Rahul Gandhi e zombou do Congresso por dar falsas “Gareebi Hatao“(Eliminar a pobreza) slogans por cinco décadas.Sheeshmahal‘Row (suposta despesa extravagante da residência do chefe de Delhi Monister), o primeiro -ministro deu um golpe velado ao chefe da AAP, Arvind Kejriwal, afirmando que alguns líderes políticos apenas se concentraram em “jacuzzis e elegantes protagonistas”.





(Com entradas PTI)