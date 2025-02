Sete estudantes do Thiruvananthapuram College suspensos por trapos no segundo caso deste mês em Kerala – Kerala News

Sete estudantes de uma universidade do governo em Thiruvananthapuram, Kerala, foram suspensos por agredir um primeiro aluno do ano. Segundo as autoridades da universidade, os estudantes foram suspensos depois que o estudante da vítima registrou uma queixa perante o diretor.

A escola declarou que um estudante de primeiro ano de biotecnologia do governo de Thiruvananthapuram da Kariavattom College apresentou uma queixa contra sete estudantes superiores em 12 de fevereiro, reivindicando agressão e abuso.

O Comitê Anti -Rogatório da Universidade, que conduziu uma investigação, confirmou que isso poderia ser um caso de pano. A vítima, em sua queixa, disse que os estudantes mais velhos o embosciam em uma sala e espancados brutalmente. Como relatado, antes do ataque, houve alguns confrontos entre pessoas mais velhas e juniores no campus.

Em sua queixa, o aluno também disse que foi forçado a ficar de joelhos, espancado e feito para beber água depois que os idosos o cuspiram. O aluno também alegou em sua queixa que foi espancada na unidade da unidade da Federação Estudantil da Índia, a ala estudantil do CPIM dominante.

A polícia também registrou um caso contra os sete réus. Seis dos réus foram estudantes do terceiro ano, enquanto o sétimo foi um aluno do segundo ano.

Este é o segundo caso de trapos que vieram à tona em uma universidade em Kerala nas últimas semanas. Aproximadamente uma semana atrás, um abuso e tortura brutais vieram à luz de um governo de enfermagem do governo em Kottayam, onde estudantes menores foram agredidos fisicamente usando instrumentos de artigos de papelaria, enquanto os halteres foram colocados em suas partes íntimas. Um vídeo de abuso também mostrando brutalidade. Nesse incidente, cinco estudantes foram suspensos da universidade.