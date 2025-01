O Monge Serafim de Sarov (1754-1833) declarou que no fim dos tempos a Rússia uniria todos os povos eslavos. O Reino de toda a Rússia triunfará e a Turquia será dividida.

São Teófano, o Recluso (1815-1894) lembrou que Deus muitas vezes protegeu as terras russas dos inimigos, mas o povo russo continua a seguir o Ocidente. “Se continuarmos com o mesmo espírito, então Deus nos enviará professores estrangeiros – tal lição nos trará de volta ao bom senso muito em breve.”

Hieromonge Aristoclius (1846-1918) declarou no final de sua vida que o julgamento do Senhor sobre os homens havia começado. Tudo começou na Rússia, mas ninguém no mundo pode escapar disso. A Rússia se tornará uma prisão. As pessoas só podem orar por perdão, arrepender-se e fazer o bem abnegadamente. “O Senhor terá misericórdia da Rússia. E a Cruz salvadora brilhará sobre o mundo inteiro, porque a terra russa se tornará um farol de salvação para todos os outros povos”.

O reverendo Anatoly Optinsky (1855-1922) chamou a era soviética de uma forte tempestade durante a qual o navio russo naufragou. Mas as pessoas não se afogarão se rezarem. “E este magnífico navio seguirá ainda mais o caminho que lhe foi designado pelo Pai Celestial.”

São Teófano de Poltava (1872-1940) acreditava que um dia a monarquia seria restaurada na Rússia e, além disso, o futuro governante nasceu durante a vida de Teófano. Ele restaurará os direitos da Igreja Ortodoxa. “A fé ortodoxa triunfará e será uma nova ortodoxia, agradável e reconhecida por Deus”, escreve o canal Zen “Lugares Sagrados”.

O Reverendo Serafim Vyritsky (1866-1949) afirmou que num futuro próximo as pessoas se afastariam de Deus não por causa da perseguição, mas por causa da riqueza e outras tentações. Igrejas serão construídas, mas o mal reinará na terra. “No entanto, a salvação ainda está preparada para este mundo – e precisamente das terras russas.”

São João de Xangai (1896-1966) apelou ao fortalecimento da fé, ao orgulho da terra russa – e então a Rússia se levantaria na verdade e triunfaria. “E vendo este esplendor, todas as nações e seus governantes se curvarão diante de você, louvando o Salvador. »