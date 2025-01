Seu bairro amigável do Homem-Aranha Alcance a Disney+: quando ver cada episódio

Seu bairro amigável do Homem-AranhaA próxima série animada, que será lançada no Disney+ em 29 de janeiro de 2025, apresentará aos fãs uma versão alternativa da History of Origin de Peter Parker. A série explorará os primeiros dias do Homem-Aranha como super-herói, com Norman Osborn assumindo o papel de seu mentor em vez de Tony Stark. A série será lançada em blocos de vários episódios, com os dois primeiros episódios disponíveis no dia do lançamento. Posteriormente, os novos episódios cairão semanalmente em lotes.

Aqui está o colapso do episódio completo: Episódio 1: “Amazing Fanty” – 29 de janeiro de 2025

Episódio 2: “The Parker Luck” – 29 de janeiro de 2025

Episódio 3: “Crise de identidade secreta” – 5 de fevereiro de 2025

Episódio 4: “Reach Big Time” – 5 de fevereiro de 2025

Episódio 5: “The Unicorn Unleashed” – 5 de fevereiro de 2025

Episódio 6: “Duel With the Devil” – 12 de fevereiro de 2025

Episódio 7: “Scorpion Rising” – 12 de fevereiro de 2025

Episódio 8: “Web Tangled” – 12 de fevereiro de 2025

Episódio 9: “Herói ou ameaça” – 19 de fevereiro de 2025

Episódio 10: “Se este é meu destino …” – 19 de fevereiro de 2025

O que esperar da série Seu bairro amigável do Homem-Aranha Ele revisará os primeiros dias do herói icônico, fornecendo uma nova versão da origem de Peter Parker, mantendo suas raízes em quadrinhos fiéis. O estilo de animação combina elementos clássicos do Homem-Aranha com influências modernas, estabelecendo o tom para um capítulo novo e emocionante na viagem à vida na web.

A série destacará as lutas de Peter Parker enquanto equilibra a vida no ensino médio e suas responsabilidades como super -herói. Com Norman Osborn como seu mentor, a jornada de Peter promete uma virada única em sua ascensão à fama como Homem-Aranha.

Voz lançada cheia de estrelas Seu bairro amigável Aranha A série terá um elenco de voz impressionante, incluindo Hudson Thames, Colman Domingo, Eugene Byrd, Grace Song, Zeno Robinson, Hugh Dancy e Charlie Cox. Os fãs podem esperar performances dinâmicas desses atores, pois dão vida a personagens queridos.

Descrição geral da série Esta série animada se desenvolve em uma linha do tempo alternativa dos principais filmes de televisão e programas de televisão do Universo Cinematográfico da Marvel. A nova narrativa oferece novas perspectivas sobre as primeiras aventuras do Homem-Aranha e os fãs antecipam ansiosamente sua estréia. À medida que o primeiro episódio se aproxima, a antecipação continua a crescer para essa nova e emocionante incorporação no universo do Homem-Aranha.

Fonte