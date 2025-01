Seu passaporte ainda é válido? Os seus habituais documentos de viagem poderão ser inúteis até 2025 – confira as novas regras

A implementação do requisito de identificação atualizado estava muito atrasada, mas foi repetidamente adiada devido à pandemia.

O Real ID em Nova York é indicado por uma estrela ou bandeira, definida pelo Departamento de Veículos Motorizados do Estado de Nova York.

Enquanto isso, os americanos que viajarem para o Reino Unido a partir de 8 de janeiro devem primeiro se registrar no programa de Autorização Eletrônica de Viagem antes de entrar no país.

Visitantes de fora do Reino Unido e da Irlanda que permaneçam até seis meses a negócios ou estudo devem solicitar um ETA. A licença custa cerca de US$ 13 e é válida por dois anos.

Da mesma forma, a partir de maio, os viajantes terão de solicitar a entrada na Europa através do Sistema Europeu de Informação e Autorização de Viagens (ETIAS), após vários atrasos. A inscrição custa cerca de US$ 7, mas a aprovação pode levar dias ou até semanas.

De acordo com o site oficial, o aplicativo ETIAS exige informações pessoais como nome, data de nascimento, dados de contato, nível de escolaridade, detalhes da sua viagem e muito mais. Os viajantes também precisarão de um documento de viagem válido, como um passaporte, que não pode expirar em menos de três meses ou ter mais de uma década.

Depois de aprovado, é válido por até três anos ou até o vencimento do passaporte, o que ocorrer primeiro.

(Com contribuições do New York Post, Fox News)