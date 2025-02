"Seus bate -papos são terríveis, imensos. Você iria para a prisão": Ruffini desmascara porec, geada no estúdio | Vídeo

Paolo Ruffini Coloque a esquerda no lugar que luvas gratuitamente Giacomo salvini Onde as conversas de Fratelli d’Italia são relatadas há alguns anos, nas quais também falamos sobre os aliados da competição. Todas as transcrições que saíram hoje são, antes de tudo, do contexto, também o Partido de Giorgia Meloni também quer nos ver claramente do ponto de vista legal para entender como as conversas privadas acabaram nas mãos do jornalista de o jornalista de Finalizado.

O ar que desenha, armazenamento ruffinis no POREC: aqui o vídeo

E Ruffini, convidado a O ar que puxa Por David Parenzo Ele não usa palavras de palavras e, com uma piada, se vira para Giacomo Salvini diz: “Mostramos as mensagens de Porec e Cruciani, você pode escrever um segundo livro, também haverá uma blasfêmia …”, esta é a primeira estocada . Então volte a dose. E desta vez ele coloca Parenzo diretamente: “Seus bate -papos são terríveis, se fossem publicados, você se sentaria na prisão.





A vergonha do condutor é clara: “Como todos, até o seu”. Em suma, a retórica esquerda tentando minar uma relação de sólida aliança política, como a do centro -com alguns sms de naufrágio sob os tiros na TV de Paolo Ruffini …