“Shafi morre aos 56 anos: o cineasta Malayalam por trás do ‘One Man Show’ morre depois de sofrer um derrame”. Quem era ele?

O cineasta Malayalam Rasheed MH, carinhosamente conhecido como Shafi, morreu aos 56 anos em Kochi no sábado, à meia -noite. O cineasta, conhecido por fazer filmes de comédia alegre, sofreu um derrame em 16 de janeiro e está em estado crítico.

Ele respirou pela última vez em 00.25, relatado por fontes. As notícias da morte de Shafi foram confirmadas pelo ator Vishnu Unnikrishnan em um post no Facebook.

A última cerimônia de ritos Shafi ocorrerá no domingo às 16h. A cremação está programada para as 16h no domingo em Kaloor Muslim Juma Masjid, PTI relatado por membros de sua família.