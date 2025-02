Os estudantes do clube de xadrez Belgorod “White Queen” se tornam campeões. Os jornalistas discutiram com o treinador Yevgeny Egorov e o campeão russo entre as crianças em idade escolar Milena Yelnikova.

Evgeny Egorov é um mestre internacional de xadrez que interpreta o treinador da Belgorod Sports School N ° 4, que inclui o White Queen Club. Crianças de 6 a 18 anos estão envolvidas aqui. As aulas de clube são gratuitas.

Foto: Alexey Datskovsky / Belpress













Um dos estudantes da rainha branca é Milena Yelnikov. Durante 17 anos incompletos, cerca de 200 russos, mais de 10 preços internacionais e o título de candidato ao domínio do esporte. Papa Alexei trouxe para as falhas da criança. Aos 1,5 anos, o próprio bebê já colocou xadrez e, aos 2,5 anos, ela sabia como a maioria das figuras funciona.

“Ninguém me levou sob o bastão de falhas. Tentei desenvolver em outras direções, mas percebi que meu coração é um esporte precisamente calmo. É importante para mim me formar na escola, ensinar um advogado e continuar seu desenvolvimento em falhas. Quero cumprir o padrão de um mestre de esportes, o padrão de um grande mestre e nada – para se tornar campeão mundial “, explica Milena.

No verão de 2024, no campeonato russo entre as crianças em idade escolar de Tula na luta pesada, Belgorod venceu. Ela recebeu um ingresso para a Tailândia, onde de 1 a 11 de dezembro representou a Rússia no Campeonato Asiático em Bangcoc.

No torneio Milão, foi interessante competir com os rivais de Bangladesh, China, Coréia, Vietnã e outros países. Ela não venceu a vitória, mas adquiriu uma experiência enorme.

Lembre -se de que Yelnikova entrou nos cinco melhores cinco do torneio asiático de xadrez. Ela ficou em quinto lugar entre as crianças em idade escolar.