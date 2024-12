Shah Rukh Khan elogia a visão do PM Modi para o WAVES Summit 2025 e diz: ‘Ocasião que defende e incentiva a criatividade’

A superestrela de Bollywood Shah Rukh Khan elogiou na segunda-feira a visão do primeiro-ministro Narendra Modi para o setor de mídia e entretenimento e expressou seu forte apoio à próxima cúpula do World Audio Visual Entertainment (WAVES) 2025.

No início do domingo, o primeiro-ministro Modi anunciou o lançamento da Cúpula Mundial de Entretenimento Audiovisual (WAVES), enfatizando em tornar a Índia um centro global de criação de conteúdo.

“No próximo ano, pela primeira vez, será organizado no nosso país o World Audiovisual Entertainment Summit, ou seja, WAVES. Gigantes da indústria de mídia e entretenimento e pessoas do mundo criativo virão à Índia na cúpula WAVES. Esta cimeira é um passo importante para tornar a Índia um centro global de criação de conteúdo. Tenho orgulho de vos dizer que jovens criadores também participam nesta cimeira”, disse o primeiro-ministro Modi no seu discurso durante o 117º episódio de ‘Mann Ki Baat’. Anteriormente, o ator Akshay Kumar também elogiou o primeiro-ministro Modi por lançar a cúpula Waves.

Akshay Kumar escreveu no domingo: “Esta é a visão do primeiro-ministro @narendramodi ji para promover o setor de mídia e entretenimento. É uma ideia maravilhosa. Espera-se que a cúpula Waves 2025 seja um fórum global fabuloso para toda a indústria do entretenimento vir e crescer juntos (sic). ” Sanjay Dutt também escreveu: “A Índia lidera o caminho em entretenimento e inovação! Parabéns ao PM @narendramodi ji por esta iniciativa visionária. WAVES 2025 será uma plataforma fantástica para colaboração global. Estou animado para testemunhar esta revolução no mundo do cinema e da mídia (sic).