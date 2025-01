Shaida perde e no final do episódio chovem os insultos: "Búfalos, aprendam italiano". O legado na tempestade

O episódio de L’Eredità, o quiz do início da noite da Rai 1 apresentado por Marco Liorni, termina e o inferno começa. Não contra o campeão, o muito estimado Shaida, mas contra os autores do espetáculo. A última Guilhotina é acusada: cinco palavras-chave: “Famílias”, “Persuadir”, “Lutar”, “Medir” e “Apelo”. Sobre Mas a resposta certa, que nem o competidor nem a torcida em casa acertam, é outra e certamente mais complicada: “Instrumentos“.

“Não suportamos mais autores ridículos”, é uma das primeiras reações imediatas. E de novo: “Ferramentas…Vamos! A guilhotina tem sido impossível ultimamente. Não é mais divertida.” “Mude os AUTORES. Ou ensine-lhes italiano”, “Rai está ficando sem dinheiro. Sua empresa quem deveria inventar essas palavras absurdas”, “Mas famílias? Como eles relataram que eu perdi?”, pergunta um membro da audiência, que imediatamente recebe a resposta: “Tão absurdo que não me lembro mais. Ele disse instrumentos musicais… Família de instrumentos… Eles são ridículos”. Continuamos com críticas que beiram os insultos: “Instrumentos… Você sente muito”, “Algumas guilhotinas são realmente constrangedoras, como a desta noite” , “Mas quais são as conexões? Muito perplexo…” Alguém até ousa: “Gente, vamos lá uma coleção à produção para a Guilhotina”. “Os autores inventam… chega!!”, “Sim.. Sim.. Ferramentas… Búfalos!”.





Ainda antes, na linha de 100 segundosnão faltam notas: “Perguntas embaraçosamente fáceis”, “O engraçado dos 100 segundos é que ninguém nunca respondeu corretamente às perguntas sobre os programas atuais da Rai… Tanta coisa para pensar”, “Embora não seja relevante desta vez, é sempre questionável: ao contrário de outros questionários do passado, tanto um O legado Aquele Reação em cadeia o tempo passa quando o gongo COMEÇA a soar, então a pergunta não é respondida”, “Ele não respondeu a pergunta no gongo”, “Mas não mostram a hora no monitor? Mas quem deixa expirar porque fala deve ser eliminado” , “Eles ainda não entenderam depois de todos esses anos que têm 10 segundos para reagir” , “Às vezes Liorni avisa que o tempo está acabando, ele poderia ter avisado você “, “Que nervoso quando deixam o tempo passar”, “Não comente antes de responder”, “Aqui é assim que você aprende perda de tempo!”.