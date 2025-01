Sharad Pawar credita ao RSS a vitória do BJP nas pesquisas de Maharashtra em uma reviravolta surpreendente – Maharashtra News

Partido do Congresso Nacionalista – O chefe de Sharadchandra Pawar, Sharad Pawar, em um movimento surpresa, atribuiu o trabalho meticuloso do Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) por trás da vitória esmagadora do BJP nas eleições legislativas de 2024 em Maharashtra.

Segundo fontes, ao dirigir-se aos trabalhadores do partido em Mumbai, o político veterano disse que a metodologia de trabalho do RSS e a sua agressiva campanha Hindutva foram os principais pilares do sucesso do BJP nas eleições de Novembro do ano passado, onde o partido conquistou 132 dos 149 assentos que disputou. ganho. contestado.

Pawar, cujo partido faz parte do bloco ÍNDIA, lembrou o ressurgimento do Congresso em Maharashtra depois de ter sido eliminado em 1957. Ele destacou as vitórias do partido em 1962 e 1977, apesar de enfrentar reveses.

Os resultados das eleições para a Assembleia foram uma surpresa para muitos, uma vez que o BJP emergiu como o maior partido, desafiando as sondagens de opinião, enquanto a derrota do bloco da ÍNDIA em Maharashtra anulou os ganhos do Lok Sabha de há alguns meses.

Analisando os resultados das eleições para a Assembleia, Pawar destacou que o PCN (SP) tornou-se complacente depois de vencer as eleições de Lok Sabha, enquanto os seus oponentes trabalharam incansavelmente para anunciar planos populares e tomar decisões importantes.

Citando exemplos de trabalhadores dedicados do RSS, Pawar também reconheceu o trabalho meticuloso da organização até ao nível das bases.

Recuperar a confiança do principal banco de votos de Outras Classes Atrasadas (OBC) do BJP, estabelecendo 17 novas empresas estatais, também foi visto como uma das principais razões para a vitória do NDA de Pawar.

Inspirando-se no livro do RSS, Pawar delineou a estratégia futura do PCN (SP) nas próximas eleições a serem realizadas no estado. Ele disse que a meta do partido era dar 50 por cento dos assentos às mulheres de origem humilde nas próximas eleições locais.

Para fornecer mais incentivos aos trabalhadores do partido, Pawar disse que o NCP (SP) planeava promover os trabalhadores do partido a nível local, atribuindo-lhes responsabilidades a nível local, estatal e nacional.

Os elogios de Pawar ao RSS despertaram interesse, pois marcam uma mudança significativa na sua posição. A estratégia futura do PCN (SP) será acompanhada de perto enquanto o partido procura recuperar o ímpeto face ao domínio do BJP.