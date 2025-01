Sharjeel Imam busca o adiamento do cinema nos distúrbios de 2020 de Délhi, ouvindo amanhã

O ativista Sharjeel Imam, acusado de ser o “autor intelectual” do nordeste de Delhi de 2020, mudou o Tribunal Superior de Delhi na quinta -feira em busca de adiamento de um filme baseado em violência que deixou 53 mortos e mais de 700 mortos há cinco anos.

O filme, 2020 Delhi, é dirigido por Devendra Maalviya e está estrelado por Brijendra Kala, Bhupesh Singh e Akashdeep Arora. Ele será lançado em 2 de fevereiro.

Em seu pedido, o reconhecido pelos tumultos alegou que o filme, que afirma ser baseado nos verdadeiros eventos que ocorreram em fevereiro de 2020, podem ter um impacto prejudicial “grave” em sua súplica e julgamento de fiança. Ele exigiu que o lançamento do filme fosse adiado até que o julgamento termine no caso.

O advogado do Imam perguntou ao juiz Sachin Dathta, que ouviu o assunto, para ver hoje o trailer do filme no tribunal. O peticionário também procurou que o tribunal organize uma prevenção prévia do filme antes de seu lançamento no final desta semana.

Enquanto isso, o advogado que representa os fabricantes do filme disse que ainda não havia recebido uma cópia da solicitação do Imam apresentada no tribunal e soube que o assunto foi ouvido hoje apenas através de redes sociais.

O juiz Datta, no entanto, se recusou a ouvir o assunto hoje e adiou o assunto para sexta -feira.

O último pedido do Imam ocorreu três semanas depois que a polícia de Délhi se opôs à declaração de fiança argumentando que os discursos dos estudantes da Universidade de Jawaharlal Nehru Umar Khalid, Sharjeel Imam e outros criaram um sentimento de medo após uma referência comum ao CAA-NRC, Mezqueque Babri , Triple Talaq e Caxemira.

Sharjeel Imam foi reservado sob a Lei de Atividades Ilegais (Prevenção) (UAPA) e as disposições do Código Penal Indiano (IPC).

Em maio passado, o Tribunal Superior de Delhi concedeu a fiança ao Imam em um caso de sedição relacionada aos supostos discursos inflamatórios que ele fez em relação à CAA, levando em consideração o fato de que ele já havia cumprido metade da sentença pelos crimes invocados contra ele.

O imã, no entanto, permaneceu preso, pois ele também era réu no caso de conspiração mais ampla em relação à violência comunitária em 2020.