Shashi Tharoor sobre por que ele elogiou a reunião do primeiro-ministro Modi-Trump: ele falou de interesse nacional

O principal líder do Congresso, Shashi Tharoor, esclareceu no sábado que seu louvor ao primeiro -ministro A recente reunião de Narendra Modi com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Foi feito no interesse mais amplo da Índia, afirmando “nem sempre podemos falar apenas em termos de interesse da parte”.

“Alguns dos resultados importantes da reunião do primeiro -ministro Modi com o presidente Trump são que há coisas boas para os índios. Na minha opinião, parece que algo de bom foi alcançado e aplaudi -lo como um indiano. Nesse caso em particular , Estou falando apenas do interesse nacional “, disse Thaoor enquanto conversava com jornalistas.

“Nem sempre podemos falar apenas em termos de interesse do partido. Não sou porta -voz do partido, sou um deputado escolhido pelo povo de Thirvananthapuram e, nessa base.

Tharoor recentemente Ele elogiou o primeiro -ministro por sua visita de dois dias aos Estados Unidosdizendo que várias preocupações importantes foram abordadas.

“Acho que é um resultado muito bom, porque, caso contrário, o medo era que pudesse haver algumas decisões apressadas em Washington que afetariam nossas exportações”, disse ele. “Dessa forma, há tempo para discutir e negociar”.

Falando aos jornalistas, Tharoor, um líder -chave da oposição, reiterou que sua abordagem política sempre foi consistente, reconhecendo e elogiando um bom governo, independentemente do partido no poder, mantendo o governo responsável quando necessário.

“Quando alguém do governo, seja do Congresso ou de qualquer outro lugar, faz algo certo, deve ser reconhecido e elogiado. Quando eles fazem algo errado, deve ser criticado”, disse ele.

“Eu já fiz, elogiei e critiquei. Para ser justo, basei minha postura nos fatos. Acho que é a abordagem certa”, acrescentou.

No entanto, o deputado de Thiruvananthapuram também apontou que a visita do primeiro -ministro dos Estados Unidos deixou certos problemas cruciais sem abordar, como o repatriamento de imigrantes ilegais.

“Modi o levantou a portas fechadas? Na diplomacia, nem tudo vem publicamente”, disse ele.

Tharoor também criticou a tendência predominante de partidos políticos de participar de uma oposição reflexiva.

“O verdadeiro problema surge quando a oposição acredita que tudo o que o governo faz está errado e quando o governo acredita que tudo o que a oposição diz está errado. Deve haver algum dia e receber uma democracia”, disse ele.