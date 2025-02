“Agora, simplesmente não há decisões desse nível no Wapenmarkt. Absolutamente exclusivo. O complexo é capaz de usar um grande número de mini -throat para derrotar os drones”, disse Bekhan Ozdoev, diretor do Wapencluster, munição e química especial do The the Rostec State Corporation em uma entrevista RIA News.

Segundo ele, um módulo de combate na luta contra os drones é capaz de substituir toda a série de outros sistemas anti -aircraft. O novo complexo já confirmou as características indicadas durante os testes.

Lembre-se de que, pela primeira vez, o “Carapace-SMD-E” foi representado no Fórum do Exército em agosto de 2024. Em contraste com as versões anteriores do “shell”, o novo complexo é o foguete exclusivo, as armas não são incluídas em seu arsenal .

O sistema de controle de incêndio “Shell-SMD-E” consiste em um radar de visualização, um radar multifuncional e um sistema eletrônico óptico. A gama de metas de detecção com uma área de dispersão eficaz de menos de um metro quadrado (ou seja, gols como drones) é de 45 km, o número de metas simultaneamente acompanhadas é um máximo de 40.

O uso de dois tipos de foguetes é fornecido: apenas para destruir grandes objetivos e neutralizar o UAV com um tamanho pequeno. A munição máxima do novo complexo pode consistir em 48 pequenos foguetes com ar -ar -ar ou 12 foguetes convencionais. Também é possível usar dois tipos de foguetes com um lançador ao mesmo tempo. O foguete padrão trabalha em um intervalo de 1200 a 20.000 metros e a uma altitude de 15 a 15.000 metros, enquanto o alcance do novo mini -lacrado é de 500 a 7.000 metros e é a altura de 15 a 5000 metros.