Shinnik jogou dois jogos amigáveis

Um dia, o Yaroslavl Football Club, em 5 de fevereiro, organizou dois jogos amigáveis ​​no campo de treinamento em Türkiye. As partidas ocorreram como parte do treinamento antes da temporada.

Oponentes “Black-Sino”. Tornou -se o “Graphicar” do Cazaquistão e do “Tobol sérvio”. Os dois jogos terminaram com um empate.

O confronto com o “Graphicar” terminou com uma pontuação de 1-1. Além disso, o primeiro gol contra o oponente foi um autogol de um jogador de futebol sérvio.

Na segunda partida, os jogadores do Shinnik já marcaram. Uma partida amigável com Tobol terminou com uma pontuação de 2-2. Como parte do “Shinnik”, os gols foram marcados por Fedorov – 70 minutos e preto – 90 minutos.

Antes da equipe ter 3 semanas de custos adicionais e pelo menos 3 jogos. O primeiro jogo da temporada estará ausente em Kaliningrado em 2 de março. O primeiro jogo em casa após o intervalo é 9 de março. Shinnik aceitará Ska-Khabarovsk em seu campo