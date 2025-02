Shira Haas está pronta para sua estréia na Marvel

Quando a minissérie Uncodoxo Colocada na Netflix em 2020 no auge da pandemia mundial, a atriz israelense Shira Haas se tornou uma sensação noturna. O público e as críticas estavam apaixonadas por sua performance como Esther Shapiro – uma jovem judia hassid que foge dela organizou o casamento para começar uma nova vida na Europa – e de repente, ela estava em cada lista “os de assistir”. Uma consulta em Emmy durante o horário nobre para uma atriz principal excepcional em uma série ou filme limitado e um lugar em ForbesLista 30 abaixo de 30 seguidos. Esse tipo de papel e reconhecimento em pequenos grupos pode mudar o curso de sua carreira e as portas abertas, uma vez consideradas impensáveis ​​- como, por exemplo, juntando -se ao cobiçado universo cinematográfico da Marvel.

Haas estava em Leeds filmando outro projeto para a Netflix, a série de crimes desafiando o gênero 2023 CorpoQuando seus agentes ligaram dizendo que o diretor Julius Onah queria encontrá -la sobre algo que tinha a ver com o MCU. “Eu disse a mim mesmo:” Oh meu Deus! “” Haas me disse. Os dois se conheceram via Zoom, enquanto Haas e eu nos encontramos hoje, e tivemos uma “conversa maravilhosa” sobre tudo, de sua família a comida e filmes favoritos. Antes de saltar da chamada, Onah caiu com a casualidade que ele estava dirigindo o próximo Capitão América Filme – o último episódio de Capitão América A franquia com Anthony Mackie, Danny Ramirez e Harrison Ford – e que havia um personagem em potencial para seu nomeado Ruth Bat -Seraff, mas ele deixou isso apenas com isso.

“Terminamos (a conversa) e eu disse a mim mesmo:” O que isso significa?! “”, Lembra Haas rindo. Alguns dias depois, sua equipe ligou para dizer a ela que obteve o papel. Nenhuma audiência é necessária.

Quando pergunto se um filme de super -herói apareceu em sua lista de baldes de ator, ela me disse: “A Marvel sempre foi tão importante. É um sonho, mas nunca pensei nisso porque, quais são as chances?” Muito bem, acontece. A atriz mal conseguia conter seu entusiasmo com as notícias, mas teve que esconder o elenco secreto da família, amigos e ela Corpo Tripulação por meses até finalmente anunciar no outono de 2022.

Embora os detalhes do enredo para todos os projetos da Marvel sejam notoriamente mantidos em bloqueios e chave para o lançamento do projeto, o que sabemos em Ruth é que ela é uma versão reprojetada de um personagem que apareceu pela primeira vez no Incrível Hulk quadrinhos. Em Capitão América: Brave Novo MundoEla é uma ex -viúva negra que se tornou uma autoridade do governo de alto escalão e fechou o presidente Thaddeus Ross (Ford).

O que Haas pode nos dizer sobre Ruth, o que não é muito é que “ela é super forte, muito difícil de cozinhar e um” olho na bola ‘tipo de mulher “que se junta ao Capitão América (Mackie) em sua viagem para resolver uma crise internacional. Sinto muito “, acrescenta ela.

Haas chegou ao ponto de raspar a cabeça e aprender iídiche para um papel, mas a preparação física necessária para Capitão América é diferente de tudo o que ela fez para um projeto antes. Dois ou três meses antes das filmagens, Haas lançou um intenso programa de treinamento, que incluía treinamento cinco vezes por semana e a implementação de uma dieta especial para ajudá -lo a ganhar músculos. Quando chegaram a Atlanta para começar a filmar, ela começou a treinar o caso. “Eu ainda não tinha o roteiro, então ser capaz de me sentir forte e ser o personagem me ajudou a abordar melhor o projeto e o papel”, disse ela.

A atriz também organizou uma lista de músicas, imagens e citações que mencionaram Ruth para ajudar com seu processo criativo e entrar no estado de espírito do personagem. Ela comparou Ruth a um gato de rua selvagem – profundamente leal, mas ferozmente independente – e chamou “No Roots”, de Alice Merton, foi uma ótima música na lista de reprodução. Quando ela diz o título da música em voz alta, ele afunda para ela que se parece muito com “Ruth”, uma feliz coincidência.

Não está perdido por Haas que, ao interpretar Ruth, ela se junta não apenas a um grupo de elite de personagens do MCU, mas também faz parte da pequena e poderosa classe de graduados da Viúva Negra neste mundo, que inclui Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Yelena Belova (Florence Pugh). “Acho que faço parte de um clube bastante difícil de cozinhar em termos de personagens e atrizes”, disse ela. “Quero dizer, eles são os melhores.”

Haas foi recebido no MCU com armas gentis e colaborativas. A maneira pela qual as conversas diárias fundadas com a Ford são capazes de expressar suas opiniões e idéias aos produtores, diretores e tripulantes, a atriz partiu novamente com uma incrível experiência de aprendizado que ela trará com ela em projetos futuros.

O sonho como ator é ter a oportunidade de mostrar o máximo possível e explorar uma série de gêneros, papéis, sotaques e emoções. Isso é algo que Haas já teve a chance de fazer em sua carreira até agora, pulando com um drama de partir o coração de uma série de ficção científica britânica espionando um musical de West End com um cheio de ação. Qual é o próximo passo? Mal posso esperar para descobrir!

Capitão América: Brave Novo Mundo está nos cinemas agora.

Fotógrafo: Shane McCauley

Estilista: Jamie Mizrahi

Cabeleireiro: Jenny para

Maquiador artista: Kara Yoshimoto Bua