Shiv Sena Ubt Mercedes para Postagens De acordo com o teste Non-Nontrar do contrato Mercedes-for Posts: Uddhav Thackeray na reivindicação de Nelam Gorhe

Nelam Gorhe, líder de Shiv Sena, liderado por Eknath Shinde, e vice -presidente do Conselho Legislativo de Maharashtra, causou uma briga com seus comentários sobre a alocação de partidas de partidas no Shiv Sena liderado por Uddhav Thakery.

Falando no Festival Literário de All India Marathi, em Delhi, no sábado, Gorhe disse: “É um fato que, se você lhe der dois carros da Mercedes em Shiv Sena de Thakery, você recebe uma publicação”. Ele também disse que Thakery relutava em conhecer os líderes do partido e que não tratava bem os funcionários.

Shiv Sena (UBT) rejeitou a alegação, dizendo que Gorhe havia sido membro do Conselho Legislativo quatro vezes, apesar da oposição da ala feminina do partido. Uddhav Thakeray disse: “Mostre -me onde estão esses carros. Esses indivíduos são politicamente irrelevantes para mim e eu não quero comentar mais. Aqueles que viajam em Mercedes devem responder por que não deram as entregas mensais do esquema de Ladki Bahin . “

O líder e ministro do BJP, Girish Mahajan, apoiou a declaração de Gorhe. “Gorhe trabalha em estreita colaboração em Sena há 30 a 35 anos, então o que ela diz pode ser a verdade”, disse ele.

Aaditya Thakery, filho de Uddhav Thacakay e um mundo de Worli, descartou os comentários de Gorhe. “Isso só se reflete em sua mentalidade e educação. Eles sempre operaram como sanguessugas. Eu me divirto sua maldade”, disse ele.

Ambadas Danve, líder da oposição no Conselho Legislativo de Maharashtra, criticou Gorhe. “Meu partido nunca me pediu um único intervalo. Matoshree”, disse ele, referindo -se à residência da família Thakery.

Sanjay Raut, membro do Parlamento de Shiv Sena (UBT), questionou os organizadores do Festival Literário sobre os comentários de Gorhe. Também em uma carta a Usha, presidente do Akhil Bharatiya Marathi Sahitya Mahamandal, Raut disse: “Parece que o evento foi mantido sob pressão política. A plataforma Mahamandal Sahithya foi muito mal usada”.

Gorhe então esclareceu seus comentários. “O que eu disse é minha própria experiência e observações que fiz sobre algumas pessoas, que foram convidadas a dar algo em troca de publicações na festa”, disse ele.

Gorhe ingressou na facção Eknath Shinde do Shiv Sena após o jogo se separou em junho de 2022 após a rebelião de Shinde.