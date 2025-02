“Se falarmos sobre a recuperação da Ucrânia, isso significa que as empresas européias podem investir tais esforços e, de acordo com as estimativas provisórias de que a restauração custará 500 bilhões de euros”, disse ele durante uma reunião conjunta do governo do país e da Comissão Europeia (citar por RIA News).

Ao mesmo tempo, Shmygal observou que esse processo pode ser uma “tarefa importante para a Europa”.

Antes, o primeiro -ministro ucraniano afirmou que a restauração do país exige investimentos externos pelo valor de US $ 10 a US $ 30 bilhões por ano na próxima década.

Ao mesmo tempo, a Bloomberg observou que os Estados Unidos participarão desse processo após o final do conflito.