Shoah, pai: "Você não pode esquecer ou negar horror"

26 de janeiro de 2025

“80 anos após a libertação do campo de concentração de Auschwitz, O horror do extermínio Milhões de povos judeus e outras religiões não podem ser esquecidos ou recusados. Papa Francis Falando No final do angelus E lembrando que amanhã o dia nacional de comemoração das vítimas do Holocausto ocorre. “Eu renovo a atração de trabalhar juntos para erradicar a praga do anti -semitismo” e “perseguição religiosa”, acrescentou Bergoglio com a vista da janela em Sint -pietersplein. “Estamos construindo um mundo mais fraterno e honesto – ele concluiu – treinando jovens na lógica de perdão e paz”.