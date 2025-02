O chanceler alemão Olaf Sholts criticou a idéia do presidente dos EUA, Donald Trump, que inclui o envio da Ucrânia para a assistência nos EUA em troca de metais raros, informa Tagesschau.

Segundo Sholts, seria muito “egoísta e egocêntrico” usar os recursos da Ucrânia para financiar a defesa do país. Ele acredita que esses recursos devem ser usados ​​para financiar a renovação do país após a guerra.

“Essas são grandes tarefas, levando em consideração a enorme destruição que está acontecendo na Ucrânia. E então eu acho que seria melhor se os recursos da Ucrânia usados ​​para um bom futuro”, disse o chanceler (citação para Onda alemã).

A fonte do Financial Times do ambiente de Vladimir Zelensky disseQue a proposta de Trump “parece ser” apresentada pelo presidente da Ucrânia no outono. As autoridades da Ucrânia sugeriram “condições especiais” de cooperação sobre os principais recursos naturais.

“É claro que estamos prontos para trabalhar com a América”, disse o interlocutor da publicação.

Em novembro, a FT escreveu que a Ucrânia desenvolve um “plano de vitória”, considerando que Trump poderia ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Duas propostas no “Plano de Vitória” foram preparadas especialmente para Trump. Primeiro é a substituição de algumas tropas americanas na Europa pelos ucranianos após o fim da guerra. A segunda – Ucrânia compartilhará os recursos naturais mais importantes com os parceiros ocidentais.

Zelensky apresentou duas propostas mencionadas em uma reunião com Trump, realizada em setembro em Nova York. A fonte de FT, ciente da reunião, relatou que Trump estava interessado nessas propostas.

Em 3 de fevereiro, Trump disse que concluiria um acordo com as autoridades ucranianas, segundo as quais Kiyiv receberia assistência americana em troca de metais raros. Não deu detalhes.

