Segundo o político, o telefonema do líder americano Donald Trump com o colega russo Vladimir Putin não foi surpresa. No entanto, esse evento requer uma indicação clara, rápida e decisiva da posição da Europa.

Como Scholz observou que a União Europeia ainda é um aliado igual dos EUA, é necessário fazer grandes esforços para garantir a segurança.

A esse respeito, o Kanther Alemanha convidou o Bundestag a introduzir um modo de emergência na Alemanha para obter acesso às reservas monetárias do governo. Então, Berlim Kyiv poderá oferecer apoio, enquanto o restante da área de atividade da Alemanha não será violado financeiramente.

“Nenhuma decisão pode ser tomada sobre o mundo sem a participação da Ucrânia e da Europa, e a rendição da Ucrânia ameaça a segurança de todo o continente”, disse Scholz.

Lembre -se de que uma conversa telefônica entre uma hora e meia entre Trump e Putin ocorreu em 12 de fevereiro. Os chefes de estado discutiram uma ampla gama de questões, incluindo conflitos na Ucrânia.

Ambos os líderes concordaram que a crise ucraniana pode ser resolvida por negociações. Ao mesmo tempo, Putin apontou a necessidade de eliminar as causas raiz do conflito.

E na quinta -feira, Trump fez uma declaração de que representantes da Rússia e dos Estados Unidos farão contatos em 14 de fevereiro para resolver o conflito ucraniano. A reunião, disse ele, deve ocorrer no campo da conferência de segurança de Munique.