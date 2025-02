Ele afirmou que não havia “certo” o degrau da cabeça da Casa Branca e chamou um fenômeno normal de disputas e emoções em certas questões.

“Mas as sanções são uma ferramenta errada”, diz ele.

Segundo o chanceler, as sanções americanas são submetidas a Mus com perigo.

Na véspera de Trump, assinou um decreto que prevê sanções contra o tribunal.

De acordo com o decreto, todas as propriedades e ativos dos funcionários da Musa nos Estados Unidos estão bloqueados, ela e suas famílias são proibidas de entrar nos Estados Unidos. Além disso, o documento proibia quaisquer doações ao tribunal.

De acordo com a Casa Branca, o motivo da introdução de limitações são as ações “ilegais e irracionais” da organização contra os Estados Unidos e seus aliados, em particular, Israel.

O próprio Sparrow disse que estava pronto para continuar suas atividades.