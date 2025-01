Shopping ou aeroporto? Os ganhos não -airportes de Delhi são quase três vezes sua renda aerodinâmica

A GMR Airports Limited, a maior operadora de aeroporto privada da Índia, declarou seus resultados de 24-FY25 e 9m-FY25 em 28 de janeiro de 2025. ₹49 milhões de rúpias no último trimestre, amplamente impulsionadas por custos financeiros e carga da dívida, que fazem parte integrante do negócio de infraestrutura, pois investe em vários ativos em todo o mundo.

Os lucros chegam no meio do número de passageiros recordes em Delhi e Hyderabad, os dois maiores aeroportos da carteira.

Delhi, o maior aeroporto da Índia, viu o tráfego de passageiros crescer 8,3% no terceiro trimestre-FY25, enquanto a renda aumentou 8,1% no mesmo trimestre. O aeroporto de Delhi conseguiu mais de 20 milhões de passageiros no trimestre de outubro a dezembro, seu melhor desempenho.

Durante os primeiros nove meses do ano, o aeroporto de Delhi conseguiu 17% de todo o tráfego nacional na Índia e 28% de todo o tráfego internacional, ainda mais fortalecendo sua posição, como a porta internacional de entrada e o centro indiano. A expansão da Air India fortalecerá ainda mais a posição do aeroporto como um centro regional.

Aeroporto ou shopping center ou restaurante? O aeroporto relatou uma renda bruta de ₹3.775,3 milhões de rúpias nos nove meses que terminaram em dezembro. Uma visão superficial desse número revela alguns dados interessantes.

Uma grande parte da renda, aproximadamente 57%, é gerada por atividades que não são aero. Em outras palavras, o aeroporto de Délhi produz vendas sem varejo e impostos, aluguel, anúncios, alimentos e bebidas, carga e gerenciamento de terras. A carga e a gestão da terra são concedidas são atividades aeronáuticas, mas elas são classificadas em todo o mundo como não aero.

Isso não é tudo. Um substancial ₹597 milhões de rúpias vieram de aluguel comercial, que se concentra no desenvolvimento do banco terrestre no aeroporto de Delhi.

E a renda aerodinâmica? Apenas 20% foram gerados nesta categoria. Essas são atividades relacionadas às operações de aeronaves em um aeroporto, incluindo taxas de aterrissagem, taxas de estacionamento de aeronaves, taxas de segurança de passageiros, formulários de aluguel espacial de companhias aéreas e taxas de uso para portas e serviços. Em outras palavras, isso é dinheiro ligado ao movimento do avião em um aeroporto.

Com mais da metade da renda das atividades que não são da Aero, o aeroporto de Délhi agora é semelhante a um grande shopping center.

Mesmo essas renda não se traduziram em lucros para o aeroporto. A razão para isso é a alta porcentagem de troca de renda. O acordo de concessão entre o governo e o Aeroporto Internacional Limitado de Delhi, direito a 45,99% da participação de renda, acordou no momento da assinatura do contrato de concessão em 2006.

Retornando à renda que não é aero, 28% vieram do comércio de varejo e isenção de impostos, enquanto 18% foram gerados a partir de aluguel espacial. Alimentos e bebidas de 10% e a carga de 14% da renda que não é aero. Em média, a despesa por pessoa em Delhi Duty Free era ₹1.026 durante os primeiros nove meses do exercício financeiro. A seção de alimentos e bebidas viu o maior crescimento de 23%.

Na liga global Empurrar a renda não -carcar é uma prática padrão com os aeroportos em todo o mundo, que são grandes projetos intensivos em capital. O desenvolvedor do aeroporto analisa os negócios que não são aero, o desenvolvimento do lado da cidade e concessões a longo prazo como renda para recuperar os custos de desenvolvimento.

Em todo o mundo, a renda que não é a AER dos aeroportos é de cerca de 40%, de acordo com o relatório de economia do aeroporto da ACI publicado em 2019. Pós-Covid, pois os aeroportos eram ainda mais diversificados em empresas que não são aero, houve uma mudança gradual.

Delhi tem uma participação muito maior na não -aerodinâmica de renda. O Aeroporto de Changi de Cingapura possui aproximadamente 55% de sua renda de fontes que não são aero. O uso de um modelo de troca de renda em que uma porcentagem total de renda é compartilhada com a Autoridade Aeroporta da Índia, na primeira fase de privatização dos aeroportos da Índia

A renda mais alta também ajuda a AAI, que é implementada para desenvolver aeroportos menores ou operacionalizar aeroportos até agora não em uso. A fase de privatização posterior, realizada pouco antes do início do Covid-19, viu que o modelo mudou para um valor para o passageiro compartilhar.

Espada de dois comus? Apesar do apelo da renda não aerial, a proliferação de pontos de venda de venda causou queixas de passageiros sobre congestionamento. Os aeroportos devem planejar melhor se quiserem operar com instalações de centro comercial. Grandes aeroportos em todo o mundo têm grandes seleções de varejo, alimentos e bebidas. Delhi deve aprender com os aeroportos Changi e Dubai em Cingapura.

