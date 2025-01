Show do Coldplay em Mumbai: ‘Bahut khushi ho rahi hain’, Chris Martin fala hindi, internautas dizem, ‘soa como meu ChatGPT’

Show do Coldplay em Mumbai: O vocalista da banda britânica, Chris Martin, encantou todos os fãs indianos com seu hindi fluente. No sábado, 18 de janeiro, Chris impressionou o público na turnê mundial Music of Spheres do Coldplay com uma impressionante performance em hindi. Enquanto tocava músicas icônicas do Coldplay como ‘Fix You’ e ‘Sky Full of Stars’ etc., Chris não deixou oportunidade de usar palavras em hindi.