Show do Coldplay em Mumbai: Shreya Ghoshal em batidas de avatar nunca antes vistas dubladas por Chris Martin com seu marido | Olhar

Shreya Ghoshal, cuja voz melodiosa cativou milhões de pessoas, foi flagrada dançando músicas de Chris Martin no show do Coldplay em Mumbai. O cantor de Bollywood compareceu ao show com seu pai Bishwajit Ghoshal e seu marido Shiladitya Mukopadhyay no domingo, 19 de janeiro.

O cantor de ‘Raabta’ compartilhou vídeos do show do Coldplay em Mumbai com amigos e familiares. No vídeo, Ghoshal pode ser visto dançando cantando a música de Chris Martin. Em um dos vídeos, ela foi capturada compartilhando um abraço caloroso com seu pai de 70 anos.

Shreya Ghoshal curte música de Chris Martin em show do Coldplay | Olhar Este foi o segundo show de Shreya Ghoshal para Chris Martin e sua banda Coldplay. Em sua postagem no Instagram, ela também compartilhou que as músicas de Chris Martin eram suas favoritas há anos e que seu pai também gostou do show em Mumbai.

“Apenas puro amor por @coldplay. Vá até o último vídeo para descobrir tudo. Meu segundo show do incrível Chris Martin e sua banda! E você ativou sua magia para Mumbai e como! Foi uma experiência espetacular”, dizia a legenda na postagem de Shreya Ghoshal no Instagram.

Ghoshal também acrescentou que ficou emocionada quando o vencedor do Grammy cantou seu superhit ‘Fix You’.

“Meu pai @bishwajitghoshal, com mais de 70 anos, adorou muito o show!!! Obrigado por permitir que @shiladitya e eu revivêssemos mais uma vez todas as nossas memórias que governaram nossas vidas enquanto cresciam”, acrescentou Ghoshal.

No último vídeo, Shreya Ghoshal reclamou do trabalho árduo que teve que fazer ao subir uma ladeira e disse: “Dá muito trabalho ir a um show. “É melhor apenas estar no palco.” O vídeo foi feito por seu marido, Shiladitya Mukopadhyay, que ocupa um cargo sênior na Truecaller, e também apresenta seu pai.

Internautas reagem ao vídeo de Shreya Ghoshal no show do Coldplay Milhares de internautas reagiram ao vídeo e muitos compararam sua reação com a das pessoas que compareceram ao show.

“Eu adoro ver você assim. Aproveitando a vida como nunca!! Obrigado por postar isso (sic)”, comentou um usuário na postagem.

“As pessoas estão curtindo o show assim, agora ela está curtindo o show do Coldplay, é bom ver isso (sic)”, comentou outro usuário.

“Ela conhece cada momento dos fãs que vêm ao show dela (sic)”

“Awww! O coração fica feliz em ver essa parte de você (sic)”

“No último slide é esse o momento que corremos para ocupar o primeiro lugar do seu show… esperando desde manhã para ocupar a primeira fila (sic)”

