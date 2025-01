Shumkov: Sosulin não terá problemas em defender o cinturão WBA Asai em uma luta com Bakaro

Sosulin fará sua primeira defesa do título dos médios da WBA Ásia no dia 17 de janeiro em Yerevan, em uma luta de 10 rounds contra o invicto filipino Carlo Bacaro.

– Gosto do estilo do Pavel, ele é um boxeador profissional experiente. Acho que ele não terá problemas em defender o título na luta contra Bakaro”, disse Shumkov. – Pavel e eu fizemos parte da seleção russa no Mundial de 2023 em Tashkent, representando nosso país e nossa cidade. Tenho certeza que ele tem um grande futuro no boxe profissional! Desejo a ele nada além do melhor.

Lembramos que a Sosulin também possui o cinturão de Campeão Europeu da IBA.