Sicília: Plano de Batalha, oito intervenções de resgate nos Alpes para vítimas de acidentes de neve

Palermo, 20 de janeiro. (Adnkronos) – Oito intervenções foram concluídas em Piano Battaglia, na Sicília, devido a acidentes de neve envolvendo as equipes do Resgate Alpino e Espeleológico Siciliano na estância montanhosa de Madonie, que foi novamente atacada por excursionistas. Nos dois primeiros finais de semana do ano foram quinze.

Um jovem de quinze anos de Trapani, um de vinte anos de Bagheria e uma menina de nove anos de Grotte (Agrigento) relataram suspeita de fratura na tíbia esquerda, trauma no olho direito e torção no tornozelo, respectivamente . quando caíram enquanto desciam uma ladeira em um trenó. Torção no joelho esquerdo de um menino de Palermo de 35 anos que escorregou na neve congelada. Uma jovem de treze anos de Santa Flavia (Palermo), uma de vinte e sete, uma de dezoito e uma menina de sete de Palermo foram resgatadas por motivo de doença.

As intervenções foram concluídas pelas equipes SASS de plantão no planalto no âmbito do acordo com a Proteção Civil da Cidade Metropolitana de Palermo para garantir assistência e resgate na área durante a nevasca do fim de semana com o apoio da Guarda Médica da ASP de Palermo e 118.