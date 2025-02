Siddaramaiah é nosso líder, não vamos usar seu nome, o principal vice -ministro DK Shivakumar conta aos líderes do Congresso de Karnataka: Karnataka News

O vice -diretor de Karnataka, DK Shivakumar, pediu aos membros e líderes do Partido do Congresso do Estado que não usem o nome do primeiro -ministro Siddaramaiah ou forrageie as declarações emitidas pela mídia.

“Siddaramaiah é nosso líder. É essencial para todas as eleições, incluindo Zilla Panchayat, Taluk Panchayat, Assembléia e Parlamento. O Partido do Congresso o fez primeiro ministro duas vezes. Não vamos usar seu nome todos os dias, não há necessidade disso ”, disse Shivakumar para MediaPersons no Comitê de Congresso de Karnataka Pradesh em Bangalore no sábado.

O comentário de Shivakumar chegou em um momento em que havia um clamor dentro do partido e especulações que seriam substituídas como presidente da KPCC e Siddaramaiah seriam substituídas como ministro principal.

“Ele é nosso líder indiscutível, e não há dúvida sobre isso. Ele está fazendo um bom trabalho como primeiro -ministro, por isso não convencemos esse problema em forragem para a mídia. Não há confusão. O partido do Congresso está assistindo tudo se fechar todos os dias ”, disse Shivakumar à MediaPersons.

“Não houve confusão. O partido está vendo tudo ”, disse o vice -ministro principal, quando os jornalistas perguntaram por que havia declarações confusas dentro do partido.

Shivakumar também repreendeu os líderes do Partido Bharatiya Janata (BJP) e Janata Dal (secular) por emitir declarações confusas sobre água e irrigação no estado.

Projetos de água e irrigação

Respondendo ao Supremo JD (S) e ao ex -primeiro -ministro Deve Gowda, que pediu aos políticos de Karnataka que lutem pelos projetos de irrigação do estado que atravessam as linhas das partes, Shivakumar disse: “Estamos comprometidos em proteger os interesses dos interesses do Estado em relação à Terra e à água. Ele disse que obteria a aprovação do projeto Mekedatu em um dia, mas ele não o fez. Eu até conheci os ministros da União para o Projeto Mahadayi.

Ele disse que não queria politizar o problema, mas era para todos ver como os partidos da oposição em projetos de irrigação reagiram. “Esta não é sua luta; Esta é a luta do estado. Por que eles deveriam protestar quando estão no poder no centro? Não queremos politizar esses problemas, mas eles podem não se importar. Vimos como eles reagiram quando protestamos por projetos de irrigação estatal ”, disse ele

“O centro prometeu Rs 5.300 milhões de rúpias para o projeto Superior Bhadra, mas ainda não foi lançado. Deve Gowda, Kumaraswamy ou parlamentares do BJP levantaram sua voz sobre isso no Parlamento? Eu esperava que eles levassem isso em casa. Se você quiser se juntar a Godavari com Cauvery, agradecemos e fornecemos toda a assistência necessária ”, acrescentou.

Quando perguntado sobre suas declarações sobre água para Bangalore, ele disse: “Eles estão fazendo os líderes de sua questão partidária confundindo declarações sobre o assunto. DC Thammanna não possui todas as informações. Apenas um DPR foi preparado para isso, uma decisão não foi tomada. Sairemos 6 tmc de água para Bengaluru assim que eu assumi a posição. Vamos dar mais medidas sobre isso.