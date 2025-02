Siddaramaiah garante que o censo de castas feito “cientificamente”, diz que o relatório será implementado no termo atual: Karnataka News

O primeiro -ministro de Karnataka, Siddaramaiah, confirmou que o relatório do censo do censo, cientificamente, será implementado por seu governo. Falando em uma reunião antes do orçamento em Vidhana Soudha, com a presença de líderes de organizações de classe nas costas, Siddaramaiah reiterou o compromisso de seu governo com o censo de castas, abordando preocupações e esclarecendo quaisquer perguntas.

“Nosso governo é a favor do censo de castas. Aceitamos o relatório do censo do censo e certamente será implementado nos próximos dias. Não há necessidade de dúvida”, disse ele.

O ministro principal também abordou uma proposta para aumentar as reservas, ecoando a falha do caso Indira Sawhney, que estabeleceu o limite de reservas em 50 %. Siddaramaiah criticou a decisão do governo anterior de fornecer reservas às seções economicamente mais fracas (EWS), afirmando que era contra as disposições constitucionais nos artigos 15 e 16, que reservam benefícios para grupos sociais e educacionais atrasados.

Enfatizando a natureza científica do censo de castas, Siddaramaiah disse que forneceria dados valiosos para avaliar as condições sociais, econômicas e educacionais de várias comunidades. Esses dados guiarão políticas e programas governamentais, ajudando os esforços objetivos onde são mais necessários. Ele também questionou a persistência da desigualdade, apesar dos anos de progresso social e criticou conceitos errôneos em torno do censo.

“O objetivo do nosso governo é elevar as classes pobres, minorias e mulheres atrasadas”, disse Siddaramaiah. Ele reconheceu que ainda existe a desigualdade nas classes atrasadas e enfatizou a necessidade de oportunidades iguais para todos, independentemente da classe. Citando a visão da igualdade de Br Ambedkar, ele reiterou a resolução do governo de eliminar as disparidades causadas pelo sistema de castas.

Em resposta às demandas de status especial para as tribos nômades, o primeiro -ministro destacou os desafios relacionados à formação de uma comissão nômade, mas garantiu que a questão seria abordada. Em relação à educação, Siddaramaiah disse que o governo já fornece educação gratuita através do direito à educação (RTE), garantindo o acesso a instituições públicas e privadas. Ele prometeu que o próximo orçamento atenderia às necessidades das comunidades nômades e se concentraria nas seções mais atrasadas, levando em consideração a viabilidade financeira.

Siddaramaiah disse que os programas do governo para aulas de atraso seriam projetados para aumentar as seções mais marginalizadas da sociedade.