Siddaramaiah Muda Lokayukta Karnataka – “A conspiração de Muda não pode continuar para sempre”, diz DK Shivakumar, atinge o BJP -JDS – Karnataka News

O vice -ministro de Karnataka, DK Shivakumar, acelerou o BJP e o JDS na terça -feira, acusando -os de orquestrar uma conspiração política sobre a questão da Autoridade de Desenvolvimento Urbano de Mysore (mudo). Ele afirmou que seus esforços “não podem continuar para sempre”.

Falando a jornalistas em sua residência em Sadshivanagar, Shivakumar disse: “Ele havia dito há muito tempo quando o BJP e o JDS levaram um Padayatra de Bengaluru para Mysuru, que é um estratagema motivado politicamente. Dos documentos, onde está a questão da sua participação? ‘Relatório B’ no caso de Mudo, dando uma idéia limpa ao primeiro -ministro Siddaramaiah.

Defendendo as ações de Lokayukta, Shivakumar enfatizou que o problema estava sendo desproporcional. “É natural solicitar uma compensação quando perder a terra. Eles não pediram sites em nenhuma área específica. Eles devolveram os sites apenas para evitar mais controvérsias. Lokayukta fez seu trabalho. O BJP pode continuar seu protesto, se quiser.

Nas acusações do BJP de que o governo do estado foi influenciado por Lokayukta, o vice -ministro principal refutou as reivindicações, citando precedentes legais.

“Você conhece a decisão da Suprema Corte? Estabelece claramente que as instituições locais não devem enfraquecer. O Tribunal Superior também disse que Lokayukta é um corpo autônomo. Não importa quem seja o ministro principal, a polícia de Lokayukta ouvirá o governo ?

O Ministro do Desenvolvimento Rural e Panchayat Raj, Priyank Kharge, defendeu a fusão limpa de Lokayukta para Siddaramaiah no caso, afirmando que a agência de pesquisa opera de forma independente. “Lokayukta é uma agência de pesquisa independente. Eles fazem seu trabalho sem medo e favor ”, disse ele.

Ele enfatizou que, como o próprio Siddaramaiah havia recebido o relatório, ficou claro que não havia irregularidades por sua parte ou nenhuma participação de sua família. Kharge também apontou que Lokayukta havia permitido uma janela de uma semana para obter mais evidências, descartando acusações de BJP. “Não estamos aqui para satisfazer o BJP. Às vezes, elogie Lokayukta como ótima e agora de repente eles o chamam de contaminados? Ele comentou, acusando o BJP do uso do Congresso e do governo para encobrir seus problemas internos.

O ministro da Saúde, Dineh Gundu Rao, disse que a conspiração para difamar Siddaramaiah foi exposta. “Qualquer pesquisa realizada é realizada. Sabíamos a verdade desde o primeiro dia ”, disse ele. Ele acusou o BJP e o JDS de lançar acusações de corrupção sem fundamento contra o ministro principal de Tarnished sua reputação. “Nosso primeiro -ministro, para alguns sites, não seria entregue à corrupção. Quando ele foi o ministro principal por cinco anos, ele nunca tomou decisões sobre mudo ”, disse ele, acrescentou que todos os registros estavam disponíveis ao público e não mostrou sinais de corrupção. Segundo Rao, o BJP agora estava fazendo novas acusações de “salvar o rosto dela” depois que suas acusações falharam.