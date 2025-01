"Siga ou altere os regulamentos". Ramelli-Sascani, o Bantaro na sala de aula no caso Almasri é ativado

Trapos na sala de aula voam, em que Caso Almasri Uma verdadeira luta foi digerida. Em Montecitorio, depois de ler o processo verbal, as oposições pedem uma retificação e inserindo “o que aconteceu ontem durante a intervenção de Nicola Fratoianni“Em vez disso, relatado no relatório estenográfico. Federico FornaroO que ele ecoou Anna Ascani.

O Piddina contesta o fato de que “Fratoianni deu notícias sobre a piada de uma agência de alerta de garantia, que acabou sendo uma inscrição no registro de suspeitos, uma diferença na profundidade na qual um autêntico gazarra foi divulgado”. Para ela, foi proposto na primeira reformulação pelo vice -presidente da câmara de processo verbal “importante que estamos falando de intervenções e não sobre intervenções. Porque o presidente Mulè considerou isso Pare de Fratoianni Adiar o mérito até o dia seguinte que deveria ter sido hoje. Informações que foram canceladas. Não podemos aceitar um ajuste que não é o que pedimos “.

Confirmação sobre o tema também pelo próprio Fatoianni que ataca: “Na reformulação que você leu, aprendi que as intervenções são intervenções. Mesmo quando alguns desses colegas como Bignami não são que eles intervieram, eles interrompem. E se o presidente.

As cinco estrelas estão entre outras Francesco Silvestri: “O que aconteceu ontem tem uma relevância política tão certa que a sala de aula está particularmente aquecida”. E novamente, o expoente do artigo um, Nicola Stumpto: “Corremos o risco de criar um precedente se a interrupção for uma intervenção. Para esse conselho para que todos trabalhem seriamente para nomear as coisas à sua maneira”.

No entanto, Rampelli cita o artigo 11 do regulamento e se lembra de que o processo verbal deve conter apenas as resoluções e documentos da câmara. “Siga estas receitasSe uma proposta para mudar o regulamento, “pede os votos”. Se a palavra não aparecer, haverá uma sensação de que todos precisamos acompanhar.

No entanto, Bagarre força Ramelli a suspender a cadeira até as 15h, que será retomada com o tempo de demanda. “A conferência do líder do grupo é confirmada às 14h, também para dar ao ministro Ciriani a oportunidade de retornar a Roma para participar”, enfatiza o presidente da Câmara da Câmara. Colocou um requisito de branco, mesmo em uma carta enviada ao presidente da câmara, Lorenzo Fontana Onde “o chamado imediato dos líderes do grupo” de Montecitorio é incentivado após o cancelamento das informações dos Ministros da Justiça e do Interior.