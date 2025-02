Dois boxeadores russos excepcionais competindo entre si pelo status do rei no Salle Wesse (até 79,4 kg), após sua segunda batalha em Riad, eles mudaram os papéis. Dmitry Bovil, que perdeu Arthur Beterbiev em outubro, vingá -lo, que acabou sendo bastante convincente e muito bonito. Bovil, levando o título de campeão mundial absoluto do inimigo, ganhou pontos, conseguindo usar todas as suas qualidades únicas – velocidade, sutileza e flexibilidade tática. E o resultado dessa partida parece ter tornado inevitável a terceira série de grande confronto.

Após essa batalha, Dmitry Bivola e todos que o preocuparam provavelmente ficaram terrivelmente satisfeitos em garantir que ele tivesse entrado no clube exclusivo. Muitos recursos que iluminam o boxe, é claro, não esqueceram após o torneio na Arábia Saudita para refrescar rapidamente a lista de combatentes que conseguiram vencer o campeão mundial absoluto em várias categorias na era moderna, ou seja, começando com zero quando O cinturão do campeonato da Organização Mundial de Boxe (WBO) ganhou aproximadamente o mesmo valor que os cintos “mais antigos” – o Conselho Mundial para O boxe (WBC), a World Boxing Association (WBA) e a Federação Internacional de Boxe (IBF) e, para obter um status “real” especial, tornou -se necessário coletar não três ou quatro títulos. A lista é curta. Antes de ingressar no Bivol Club, ele consistia em apenas dez nomes.

E o décimo membro deste clube de elite, enquanto o décimo primeiro gostou da doçura do momento, possivelmente examinou os detalhes do anel que acabara de acontecer, tentando entender o que deu errado com a batalha anterior, na qual ele prevaleceu quatro meses atrás – Estritamente falando, em magro, mas ainda não para que pelo menos alguém duvide da honestidade do resultado, e é por isso que o primeiro aconteceu em sua derrota na carreira. E é improvável que ele encontre paz, porque é o mais doloroso sentir que ele não tem nada para culpar por si mesmo, mas ele ainda está perdido. E observadores experientes só poderiam corrigir: se o duelo de outubro fosse o hino de pelo menos algumas das qualidades excepcionais de Arthur Beterbiev, em menor grau, as relíquias de Pancha, que não desempenharam oficialmente um papel decisivo, para maior perseverança, especialmente para Um atleta de 40 anos, “Física”, a capacidade de dobrar sua linha cuspindo por circunstâncias-em fevereiro, cantou uma forte ode ao talento de Dmitry Bivol, cuja caixa não é tanto quanto muscular e força quanto para inteligência e adaptabilidade.

Ele começou a cantar sem um balanço.

Se alguém parece fresco para alguém por causa da deficiência de acuidade, é em vão. E nele você pode achar muito divertido se se lembrar dos detalhes do anterior.

Em outubro, Arthur Beterbiev na capital saudita acelerou quando ele acelerou com rivais, muito menos perigosos, isto é, calmamente, sem se separar. E então, de repente, o centro do anel imediatamente assumiu, ele imediatamente sucumbiu. E os comentaristas da ESPN, com espanto, notaram um tom do porta -malas de Dmitry Bivola. No outono, no estilo corporativo que ele “dançou” ao redor do inimigo “meias”, agora firmemente “cresce” no chão, como se tivesse decidido que não tinha nenhum lugar para se retirar. Mas, ao mesmo tempo, a coisa mais sofisticada, Beivl, para a qual a pressão de Beterbiev proporcionou tanto desconforto nos círculos tardios em outubro, era incrivelmente eficaz, aparentemente mais eficaz que o inimigo.

Era ainda mais bom na época. Beterbiev continuou mais agressivo e agressivo. E ele respondeu de maneira mais perigosa e perigosa. Sim, ele não foi derrubado pelo ritmo dessa pressão. Pelo contrário, ele parece estar imerso em seu elemento em que se sente confortável apenas para ele, mas não para o inimigo. Bestbiev parecia estar preso. Você faz tudo, parece que isso requer o plano certo, levando em consideração suas principais vantagens, cartões Trump e óculos de órgãos de Capet para o inimigo. E ele enfatiza que o segundo, que a terceira rodada está preenchida com a forma de ações bem -sucedidas de mudar levemente os princípios de Buffalo. Um bom lado direito passou, mas o requerente deixou o ataque perto das cordas, forçando o inimigo a ser impresso neles.

Arthur Beterbiev provavelmente espera criar rapidamente uma fronteira com potência. Mas a reserva foi criada pelo inimigo.

Todos os respeitados recursos de mídia de boxe após a terceira rodada tinham certeza de que o Dmitry Bovil estava à frente. Muitos são que ele ganhou cada um dos três.

Mas isso, é claro, ainda não significava nada, porque eles ainda sabem que Arthur Beterbiev é um “moinho de carne” que moe objetos feitos de aço endurecido na farinha que não quebra, não se dobra. Seus oponentes geralmente dobram, por mais que possam não olhar diante das fábricas para fora dos moinhos. E na quarta rodada, o caráter da partida mudou um pouco. E no calcanhar – as mudanças estavam apenas cortando os olhos. O campeão caiu. Fiquei difícil – no corpo, na cabeça. E o ritmo do trabalho do candidato, tão impressionante alguns minutos atrás, caiu e caiu.

É esse momento que pode ser o sal Bivola Dmitry perfeito. É difícil imaginar um boxeador que, em seu lugar, aprendesse uma vaca com Arthur Beterbiev: como jacaré, se ele tivesse pressionado os dentes, ele não a deixou mais ir. E Bovil, torcendo as “configurações”, brincando com ritmo e distância, saiu da boca. Na sétima rodada, apesar de se defender mais, ele não parecia completamente ruim – às custas de, digamos, nítido. Durante o oitavo, ele passou pelo lado direito chique, aumentando a sensação: o candidato que teve uma pequena crise foi restaurada e acrescentou. E aqueles especialistas experientes que haviam acabado de admirar Arthur Beterbiev e previam uma pausa foram forçados a admitir que o Bivol foi reservado novamente.

Ele era bom. Incrivelmente bom. Foi esse Dmitry Bivol, que em 2022 excedeu o grande virtuoso mexicano Saul Alvarez – fino, emancipado, tudo vê e tudo o que parece.

Sastens não desapareceu apenas porque Arthur Beterbiev continuou a se mudar para o candidato com um tanque. E quando ele, Pancher de Deus, pressa, pode tudo acontecer. O campeão espalhou tudo um pouco – ele arriscou, rasgou a distância, acariciou o impacto. E ele se deparou com uma defesa, recebeu greves em resposta. Antes da 12ª rodada, os segundos no canto pediram a Betherbiev que o levasse a todo custo. Eles perceberam que, se uma pequena chance de permanecer no trono sobreviva, sem esse círculo e ele definitivamente navegaria.

Arthur Betherbiev tentou atender ao pedido, mas foi a grande batalha com uma noite gostosa saudita que seu oponente foi distribuído. No entanto, a intriga também a reservou quando chegou a hora de anunciar uma conta para cartões judiciais. O primeiro mostrou um empate – 114: 114 e Bestbiev, ouvindo os números, ele balançou a cabeça, como se não acreditasse que os merece. No entanto, os outros dois cartões refletem o que o público e os analistas viram – 115: 113 e 116: 112 a favor de Bivol. E o sistema Compabox confirmou suas conclusões. Dmitry Bivol tem uma superioridade e simplesmente por meio de hits – 170 contra 121 e dos registros de destaque – 85 vs 78.

Então ele teve suas palavras sobre o fato de que a derrota em outubro o ajudou em parte – ele removeu parte do estresse psicológico gigante.

E a alegria dos cuidadosos telespectadores que notaram como o chefe da principal diretoria de entretenimento da Arábia Saudita, que organizou esse show, os turcos de Al Al Sheikh mostrando três dedos. O significado da mensagem ficou claro: e a terceira batalha?

Nem o vencedor nem o perdedor se opuseram. E a ESPN, resumindo o resultado da partida, afirmou que a rivalidade de tal intensidade e nível precisa da terceira série, sem ela não estará completa, sem que ela permaneça perguntas e lacunas sobre o Bean II. E mesmo que as celebridades que quase abertamente criem como futuros candidatos ao título de campeão mundial absoluto, David Benavides, Saul Alvarez, esperarão. E a International Boxing Association (IBA), publicada às pressas declaração Seu presidente Umar Kremlev, que se ofereceu para organizar o terceiro duelo de Bivol e Betherbiev em Moscou, em Luzhaki, com cem mil públicos, “o que quer que custe”. É verdade que ainda existem muitas pessoas que querem levar esse duelo para si mesmos.

Alex Purkhov