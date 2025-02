Silerrughan Sinha quer proibir comida não vegetariana, louvor ao Código Civil Uniforme em Uttarakhand

O ator veterano e o vice do Congresso de Trinamool, Slatrughan Sinha, elogiou a implementação do Código Civil Uniforme (UCC) em Uttarakhand, mas também apontou as lagoas na aplicação dessa lei em todo o país. Citando uma proibição de comida não vegetariana, o ator-político disse que, embora ele apoiasse esse movimento, seria difícil impor isso em certas partes do país.

“A carne bovina foi proibida em muitas partes do país. Acho que não apenas a carne bovina, mas a comida não vegetariana em geral deve ser proibida no país. No entanto, em alguns lugares, ainda é legal consumir carne, incluindo nordeste. Waha khao toh gostoso, par humare norte Índia mein khao toh mamãe (Não há problema em comê -lo no nordeste, mas não no norte da Índia) “, ele brincou enquanto estava indo para jornalistas fora do Parlamento.

“Mas isso não funcionará, uma proibição deve ser aplicada em todos os lugares, não apenas em certas partes”, acrescentou Sinha.

Ele continuou dizendo que, embora a implementação do Código Civil em Uttarakhand fosse um feito louvável, havia muitas pequenas e lagoas na UCC, uma das principais promessas do BJP que fornece uma única lei para todas as comunidades religiosas em questões como o casamento . , divórcio, herança, adoção, entre outros.

“Uma reunião para todos deve ser realizada antes de escrever disposições da UCC. Todos devem ser consultados para suas opiniões e pensamentos sobre o assunto. O UCC não deve ser considerado como uma estratégia bancária de votação ou bancos, mas deve ser tratado com cuidado e cautela” ele enfatizado.

#OLHAR | No governo de Gujarat, para introduzir o Código Civil Uniforme após o governo de Uttarakhand, o deputado do TMC Slatrunghan Sinha diz: “A implementação da UCC em Uttarakhand é prima Facie, louvável. UCC deve estar lá no país e tenho certeza de que todo mundo concorda comigo. pic.twitter.com/9jww0vhqku

Em 27 de janeiro, Uttarakhand se tornou o primeiro estado após a independência da Índia a implementar o Código Civil Uniforme.

O Código Civil de Uttarakhand torna obrigatório o registro para todos os casamentos, bem como as relações de vida. Entre suas principais disposições estão os mesmos direitos de propriedade para filhos e filhas, iguais a razões para o divórcio e a legitimidade para crianças nascidas de relacionamentos vivos.

O governo do BJP liderado por Pushkar Dhami introduziu um portal on -line para otimizar o registro, o divórcio e a herança do casamento.