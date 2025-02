Silicon Box: Stantec e Drees & Sommer Partners para a fábrica em Novara

Os semicondutores setentec, um grupo ativo em design sustentável nos campos de engenharia, arquitetura e ambiental, juntamente com o parceiro Drees & Sommer, a caixa de silício foi escolhida para a nova fábrica de 3,2 bilhões no norte de Isaly, em Novara, em primeiro plano para o primeiro plano para o primeiro. reunião e teste de semicondutores. A STantec será responsável pela coordenação geral, design de arquitetura e paisagem dos escritórios e áreas externas, infraestruturas e todos os serviços de piering e autorização. A Drees & Sommer, ativa nos serviços de consultoria e implementação para mercados imobiliários, de infraestrutura e industrial, oferecerão engenharia industrial, estrutural e mecânica, arquitetura, além de projetar salas de câmara branca/seca para edifícios de produção e fábricas técnicas. A nova fábrica de caixas de silício cujo acesso à operação está planejado para 2028 criará 1.600 empregos de acordo com as previsões.