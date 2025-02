Silver Mercury anunciou a nova temporada "Peregrinos"

Na temporada XXVI do Silver Mercury Festival, ele anunciou três datas de sua marca “Fry”: 26 de fevereiro, 20 de março e 15 de abril. “Shark” é uma oportunidade para as marcas que participam do desenvolvimento de um projeto de uma versão bruta para muito bem antes de participarem do prêmio. Os especialistas desmontarão erros e você entenderá como pode enrolar o projeto ideal. Supõe -se que todos os eventos da série revelarão um dos tópicos especificados em detalhes. O primeiro tema será formado após a aprovação da composição dos participantes. Os nomes de especialistas no “Fry” mais próximo já são conhecidos:

Roman Sketdinov -editor -in -chief Sostav

Roman Sketdinov -editor -in -chief Sostav Danil Maryinsky – Diretor Criativo 12 Criativo (KB -12)

Danil Maryinsky – Diretor Criativo 12 Criativo (KB -12) Roman Senchikhin – diretor de marketing “Yandex Factory”

Roman Senchikhin – diretor de marketing “Yandex Factory” Sergey Spolalov – Diretor da “Prática das Comunicações Digitais” em “Mikhailov and Partners”

Você pode visitar (Fry “(e é necessário) como convidado do evento. Você é membro do SM ou outro preço industrial, ou simplesmente analisa a possibilidade de nomear seu caso, este é um formato sem precedentes no setor, onde os especialistas são compartilhados por suas opiniões profissionais e dão feedback sem contas que estão sendo A sua vez, por sua vez, traz experiência universal a todas as partes para as partes, independentemente do papel.

Você pode se tornar um participante do primeiro “frito” até 12 de fevereiro.

Lembramos que a coleção de pedidos de participação no prêmio Silver Mercury será aberta e durará até 11 de abril.