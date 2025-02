Silvia Onofri é o novo CEO do Miu Miu do grupo Prada

Mude no topo do grupo Prada

Prada menciona Silvia Onoofri, novo CEO da Miu Miu, que se tornou o motor de crescimento do Young Group de Miuccia Prada e Patrizio Bertelli com suas camisas de caxemira e a bolsa Arcadie. Oonofri toma o lugar de Benedetta Petrruzo, que saiu para continuar a Christian Dior Couture (LVMH Group) no outono passado.

A honra começará a trabalhar em 26 de fevereiro, o caminho da moda, após os estudos em La Sapienza em Roma e cursos de especialização na London School of Economics e Greenwich University, iniciados em Bulgari. Para continuar com os papéis de responsabilidades crescentes em Bally: aqui o gerente veio o cargo de CEO da Europa, Oriente Central e África e, posteriormente, do Chief Commercial Global Wholesale. Finalmente, ele entrou na corporação da VF em 2023 para ordenar os casacos e os moletons em Napapijri.

Silvia Onofri foi chamado a cultivar Miu Miu novamente, a marca feliz que as viagens de prisão não sabiam, mesmo neste período de dificuldade para a indústria da moda e que já representa metade da venda nas lojas do grupo milanês que além da Prada histórica Brand the igreja e os controles de sapatos de carro. Esperando o grupo apresentar as contas de todo o 2024, em 4 de março, existem 450 milhões de euros em dinheiro.