Sima JSC encontrou um aviso sobre a transferência de dados sobre o suprimento de álcool para o banco de dados

O Departamento Inter -Regional do Serviço Federal para o Controle de Mercados Alcoólicos e Tabaco no NWFO foi avisado pelo JSC do norte de Petersburgo para os sinais de uma possível violação do tempo de fixação no sistema de produção de álcool alcoólico etilo, álcool, álcool e álcool (egia) de dados sobre o fornecimento, reembolso e movimento interno de produtos. As informações sobre esse assunto apareceram no site do Procurador Geral.

Os dados foram registrados na tabela JSC “SO”, mas não na Egia. O procedimento de fluxo de trabalho quando você trabalha com bebidas alcoólicas é regulado pela ordem das federações para alimentar você n ° 397 “sobre a aprovação de formulários, preenchimento, formatos e termos de submissão na forma eletrônica de aplicações nas informações de fixação em um estado unificado, Sistema de informação automatizada para o volume de produção e rotatividade de produtos que contêm alcoólico etil, álcool e álcool ”.

O referido aviso da inadmissibilidade de tais violações e um conjunto de ações é proposto: por exemplo, treinar pessoal para trabalhar com a egia e desenvolver instruções detalhadas ao receber suprimento de álcool.

A empresa conjunta “Sobbt Petersburg” está envolvida em entrega por atacado de bebidas. De acordo com a Rusprofile, o diretor geral da empresa desde 2015 é Vladimir Geller. Sob ele, nos últimos dez anos, “eles são verificados apenas 20 vezes, em oito casos, violações foram identificadas. A mesma fonte indica renda de 3,8 bilhões de rublos para 2023.