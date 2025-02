Simona Brancale (com crack inguinal) também dirige contas: "Medo hein?". Delirium sexy no festival

Todo mundo passa Simona Brancale. O Ariston recebe o dueto do artista apuliano em cena aberta com seu colega e corretivo Alessandra Amoroso Na noite dos “casais” Festival de Sanremo.

O cantor de jazz refinado no piano, com um vestido muito sensual novamente (e lacuna vertiginosa) com o amor uma versão emocionante de Se eu não tenho você Por Alicia Keys. Carlo Conti Notas: “Alicia … medo eh ???”, apenas criança sobre a versão vocal dos dois italianos. Além do público, a sala de imprensa também apreciou muito. Até agora, foi a implementação que alcançava a maior permissão. Logo após as 22h.

Possivelmente, mesmo que o irama e uma Arisa muito empolgada abaixo se apresentem com uma aparência total do estilo preto de Morticia Addams. Os dois encantados com Dizer algo Por Christina Aguilera. Ele com um colete Strass é uma homenagem a Arisa que o chama de uma das vozes mais incríveis da música italiana. Uma versão legal na qual o cantor do cantor, que venceu o festival com Sinceridade Deixe o público vibrar.

Para fechar o tríptico, o jovem Gaia com o lendário cantor brasileiro -nortwriter Toquinho, nas notas do tropicalista o desejo e a loucura de Ornella vanoni. “Estou feliz, é a quarta vez que volto a Sanremo, graças a todos vocês”, cumprimenta o artista brasileiro que se vira para Gaia e a chama de “ótimo”. E o ex dos amigos foi movido.